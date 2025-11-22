Florin Cernat a trimis un mesaj clar înaintea confruntării cu Petrolul Ploiești. Duelul de pe Arena Națională, programat sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30, marchează debutul oficial al fostului internațional în noua funcție.

Florin Cernat: „Trebuie să luăm cele trei puncte”

Cernat spune că presiunea este mare, dar obiectivul e simplu, victoria. „Primul meci e foarte important. Trebuie să luăm cele trei puncte pentru că avem mare nevoie de puncte”, a declarat noul director sportiv.

Fostul mijlocaș vine după opt ani petrecuți la FC Voluntari, unde și-a încheiat cariera și a lucrat ca director sportiv.

Gigi Becali l-a anunțat de săptămâni bune, Mihai Stoica l-a recomandat, iar Florentin Pandele și-a dat acordul final. Acum, Cernat își începe aventura la campioana en-titre.

Cernat are un CV important, cu două titluri și patru Cupe ale Ucrainei cu Dinamo Kiev, plus sezoane solide la Oțelul, Dinamo, Hajduk Split și Viitorul.

FCSB intră în meci de pe locul 9, cu 20 de puncte după 16 etape. Petrolul vine pe 13, cu 15 puncte. Confruntarea cu „lupii galbeni” devine, astfel, primul test pentru noul director sportiv al roș-albaștrilor.

