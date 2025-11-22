Fostul căpitan al naționalei a fost ținta principală a lui Dinamo pentru un post de conducere, într-o perioadă critică din istoria clubului.



Cristi Bobar, fost oficial în „Groapă” și actual președinte la CSM Reșița, a scos la iveală detaliile unei întâlniri maraton avute cu Chivu. Pe vremea când Ionuț Negoiță controla pachetul majoritar de acțiuni (perioada 2013-2020), „câinii” au încercat o mutare de imagine și profesionalism prin aducerea fostului fundaș.



Planul nu era ca Chivu să antreneze, ci să preia frâiele administrative ale clubului din Ștefan cel Mare, din postura de Manager General.



„Am stat câteva ore de vorbă”

Bobar a povestit că a primit mandat direct de la Negoiță pentru a-l convinge pe Chivu, care se afla la acea vreme în București. Deși discuțiile au fost ample, viziunea lui Chivu era deja clar conturată spre antrenorat, departe de fotbalul românesc.



"La Dinamo, știți probabil, l-am ofertat pe Chivu ca manager general. El încă era în București și m-a mandatat Negoiță să discut cu el să vină manager general. M-am întâlnit cu el, am stat câteva ore de vorbă și a spus că el își dorește să meargă în Italia și să înceapă să antreneze de jos", a explicat Cristi Bobar pentru iamsport.ro.



Pariul câștigător al lui Chivu

Refuzul ofertei de la Dinamo s-a dovedit a fi decizia corectă pentru cariera tehnicianului. Chivu și-a urmat planul, a preluat grupele de juniori ale lui Inter în 2018 și a urcat treptat până la prima echipă.



În prezent, Inter traversează o formă de zile mari sub comanda românului. Nerazzurrii sunt lideri în Serie A, cu 24 de puncte după 11 etape (8 victorii și 3 înfrângeri), și stau excelent în Liga Campionilor, unde au adunat maximul de puncte (12) după primele 4 meciuri, fiind la egalitate cu forțe precum Bayern și Arsenal. Următoarea provocare pentru Chivu este Derby della Madonnina împotriva rivalei AC Milan.

