Ioan Andone, încântat de mutarea pe care a făcut-o Kopic la Dinamo: „Îmi place de el acolo”

Inspirația antrenorului de la Dinamo a fost răsplătită, iar francezul a marcat golul decisiv din partida cu ”U” Cluj.

Fostul jucător și antrenor al lui Dinamo s-a declarat mulțumit de victoria la limită a „câinilor”, despre care a spus că au avut o prestație consistentă în meciul de pe Arena Națională.

„Câinii” au câștigat grației golului marcat de Mamoudou Karamoko din pasa lui Soro din minutul 41.

„E foarte important că Dinamo a câștigat prestând un joc foarte bun. Se pare că în această perioadă scurtă de pregătire s-a lucrat foarte bine. De Kopic ce să zic? Toată lumea spune și știe că e foarte bun. E un tipicar și și-a pus amprenta pe joc. Să dea Dumnezeu ca Dinamo să ia titlul. Toți dinamoviștii ne dorim asta.

Mă bucur mult de cum a jucat Dinamo. A dominat, și-a creat ocazii, a stat bine în teren.

Și mi-a plăcut și de Karamoko. Îmi place de el acolo în centrul atacului, nu în bandă. Dinamo, dacă e ferită de accidentări și suspendări, e acolo în față și se bate la titlu. Dar să o vedem în play-off, când ai meciuri tari etapă de etapă. Nu poți să zici că într-o etapă ai o adversară mai slabă.

Dintre adversare, Universitatea Craiova mi se pare cea mai periculoasă, cu un joc foarte bun. Sigur, și Rapid e acolo. În ceea ce o privește pe FCSB, mă miră jocul prestat în primul meci. O văd în play-off, dar dacă nu schimbă ceva...

Joacă bine, atacă și are posesia, dar îi trebuie victorii, îi trebuie puncte. Și FC Botoșani a fost o surpriză. Mă așteptam să bată la Miercurea Ciuc sau măcar să facă egal. Dar a fost un teren greu. Peste tot sunt terenuri grele, dar pentru prima etapă mi-a plăcut ce am văzut”, a declarat Ioan Andone pentru GSP.

În urma acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul doi în clasamentul Superligii și este la doar un punct de liderul Rapid, cel puțin până la meciul Universității Craiova cu Petrolul.

