Zeljko Kopic s-a despărțit după trei ani și jumătate de clubul din ”Ștefan cel Mare”. Odată cu antrenorul croat a plecat și secundul său, Florentin Petre, în ciuda faptului că spunea în urmă cu câteva luni că ”am contract pe viață cu Dinamo”.

Posesor de licență A, Florentin Petre a fost secundul lui Zeljko Kopic pentru 87 de meciuri. El a semnat cu Dinamo în vara lui 2024, la câteva luni după ce croatul îi preluase pe ”câini”.

Florentin Petre a dezvăluit de ce a plecat de la Dinamo

Florentin Petre a dezvăluit că în contractul său exista o clauză potrivit căreia colaborarea sa cu Dinamo urma să se încheie în momentul plecării lui Zeljko Kopic de la echipă.

Petre a sugerat, de asemenea, că nu știa nimic despre intenția lui Zeljko Kopic de a pleca de la echipă.

”Nu știam că o să ia decizia asta. Este însă o decizie pe care o înţeleg, el a simţit-o mai bine decât noi toţi. Eu m-am conformat, aveam clauză în contract ca în momentul în care îşi încheie contractul se va încheia şi al meu.

Aşa că nu a fost nicio problemă. Am venit separat şi plecăm împreună”, a spus Florentin Petre, potrivit Fanatik.

Dinamo se poate umple de bani: doi titulari incontestabili negociază transferul în străinătate

Andrei Nicolescu, președintele grupării din „Ștefan cel Mare”, a confirmat interesul cluburilor de peste hotare pentru cei doi fotbaliști esențiali în „era” Zeljko Kopic. O eventuală vânzare a acestora ar ajuta echipa să echilibreze balanța financiară și să acopere deficitul operațional curent, estimat la aproximativ 4 milioane de euro.

„Există două discuții deschise, una pentru Cîrjan și una pentru Musi, din străinătate”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.