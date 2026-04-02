Miercuri, de 1 aprilie, Florentin Petre a semnat prelungirea contractului cu Dinamo. Petre a revenit în cadrul clubului în vara anului 2024, ca asistent secund al lui Zeljko Kopic. Cei doi se înțeleg de minune și au format o echipă cu pretenții în ”Ștefan cel Mare”.

Florentin Petre a semnat: ”Am contract pe viață”

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Florentin Petre a exprimat cât de mult iubește clubul Dinamo și a dezvăluit că a semnat un contract până în 2028 cu echipa ”câinilor”.

Petre și-a arătat recunoștința și față de suporterii lui Dinamo și a evidențiat că în ”Ștefan cel Mare” vrea să-și încheie cariera.

”La mine nu e vorba de hârtie, eu am contract cu Dinamo pe viață. Asta era doar o procedură. La mine nu e vorba de contract. Dacă m-am născut aici, aici o să-mi termin toate cele. În orice situație.

Este un contract semnat pe doi ani, până în 2028. Am fost foarte fericit de atitudine, clubul a răspuns extraordinar de bine la tot ce ne dorim cu toții. Sunt fericit, atât eu cât și familia mea.

Am văzut că am avut un impact mare și în rândul fanilor, m-a bucurat mult asta. Ei știu cât iubesc clubul”, a spus Florentin Petre.

Nici Zeljko Kopic nu are planuri de plecare de la Dinamo

Recent, s-a vehiculat că antrenorul croat ar fi avut o discuție aprinsă cu Andrei Nicolescu, președintele clubului, lucru negat însă de Kopic, care a transmis că nu are de gând să îi părăsească pe ”Câini”.

”Singura discuție pe care am avut-o a fost cu președintele Andrei Nicolescu și cu acționarii. Le-am spus că în prima mea vară aici am avut 7 zile de vacanță, în al doilea an, am avut 10 zile, anul acesta am de gând să am cel puțin două săptămâni, asta este tot ce le-am spus. Două săptămâni de vacanță este anunțul meu în legătură cu plecarea. În legătură cu jucătorii, toți cei care mă cunosc știu că nu obișnuiesc să vorbesc în fața jucătorilor.

Dacă vreau să spun ceva, vorbesc doar cu acționarii și cu președintele. Acest gen de informații este irelevant. Dacă cineva a spus așa ceva, a spus-o fără responsabilitate, ceea ce nu este profesionist, dar nu este pentru prima dată când văd așa ceva. Pentru mine, devine un lucru obișnuit pentru jobul meu”, a spus Zeljko Kopic.