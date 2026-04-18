Cele două echipe își dau întâlnire luni, la Ovidiu, în etapa cu numărul 5 din play-out-ul Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La conferința de presă premergătoare meciului, Flavius Stoican, noul antrenor al ”marinarilor”, a evidențiat că nu putea să aibă parte de un debut mai dificil. El a explicat și că Farul poate să facă o ”partidă mare” împotriva campioanei en-titre.

Flavius Stoican schimbă tactica la Farul: ”Asta ne dorim”

”Nu putea să fie un debut mai greu, dar și ce frumos va fi dacă va fi unul reușit. Și eu sper că vom face acest lucru, chiar dacă vom juca împotriva campioanei. Putem să facem o partidă mare, dar important este să avem un început bun, ca joc, dorință și determinare.

Nu vreau să văd că echipa este temătoare, chiar dacă jucăm împotriva unor jucători care au o anumită cotă. Nu trebuie să ne considerăm inferiori și îi simt pe jucători că nu consideră acest lucru. Eu cred că vom arăta bine pe teren și se va vedea la finalul partidei dacă am avut dreptate.

Avem două sisteme pe care le putem juca. Important este să mă decid dacă voi apela la trei fundași centrali, pentru a le da posibilitatea fundașilor laterali să urce cât mai mult. Mai avem și mâine în antrenament și apoi voi lua o hotărâre.

Dacă pierdem, noi, cei din staff suntem vinovați, prin ceea ce le-am transmis jucătorilor. Ei nu au nimic de pierdut, doar de câștigat. Primul pas este să rămânem în Superligă. Noi ne-am dori să câștigăm tot și să mergem în barajul pentru Conference, că se poate întâmpla orice.

Dar important este că această echipă să continue în prima ligă. Și cred că va reuși. Există și posibilitatea să se întâmple și ce este mai rău. Eu merg unde sunt dorit și oamenii conștientizează că munca mea dă roade. Atât timp când nu există asta, poți să ai contract și 7 ani”, a spus Flavius Stoican.

Farul, în clasament

După patru etape desfășurate în play-out, Farul e pe 12 cu 23 de puncte. O victorie, un rezultat de egalitate și două înfrângeri au ”marinarii” până acum.