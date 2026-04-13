Farul Constanța are 23 de puncte în clipa de față. După patru etape scurse din play-out, ”marinarii” au bifat o victorie și un rezultat de egalitate, la care s-au adăugat și două înfrângeri.

Cele două eșecuri, cu Unirea Slobozia (0-1) și FC Hermannstadt (0-1), l-au făcut pe Ianis Zicu să demisioneze, iar în locul său a fost numit ”principal” Flavius Stoican.

Flavius Stoican a intrat direct în pâine la Farul. Ce i-a spus Gică Popescu + ”O să îl sun pe Ianis Zicu”

În cadrul unei conferințe, Flavius Stoican a evidențiat că Gică Popescu i-a lăudat pe jucătorii Farului, dar și că vrea să-l sune pe fostul antrenor Zicu să-l felicite pentru tot ce a făcut la Constanța până în acest moment.

Flavius Stoican va debuta pe banca Farului lunea viitoare cu FCSB, del a 20:30, în etapa #5 a play-out-ului. Partida va avea loc la Ovidiu.

”Atunci când este destul de greu îmi place să cred că reușesc. Fără ajutorul jucătorilor, practic este imposibil. Ceea ce mă bucură este faptul că în discuția cu Gică Popescu despre fiecare jucător în parte au fost doar cuvinte de laudă. Pot spune că echipa a avut și ghinion, a pierdut multe puncte în ultimele minute.

Cred că nu au avut șansă în anumite momente. Sigur, în anumite meciuri au avut șanse care s-au ratat, apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Una peste alta, sunt multe puncte acumulate, iar pentru asta vreau să îl felicit pe Ianis Zicu. O să am o discuție cu el chiar astăzi, o să îl apelez.

Vreau să știu mai multe despre ceea ce s-a întâmplat la echipă. Am o relație specială cu el, ne cunoaștem de foarte mult timp. Sunt optimist, sper să reușim să jucăm bine și să acumulăm puncte. Cred că putem face lucrul ăsta, sunt jucători care au calități. Chiar a fost una dintre întrebările pe care i le-am pus lui Gică, dacă jucătorii sunt dezamăgiți atunci când se termină un meci care se pierde.

Mi-a spus că da. Este un lucru important să nu treci nepăsător, iar ei chiar suferă atunci când pierd. Au simțit că pot mult mai mult. Sper să arătăm pe teren lucrul acesta. Vă dați seama că mi-a plăcut că am fost căutat cu Farul. Să lucrezi cu Gică Popescu e o mândrie. În primul rând ne dorim să continuăm în Liga 1.

Chiar dacă suntem foarte optimiști că jucătorii au calități, în fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta. Acum ne interesează să acumulăm puncte. Mai ales că jucăm în următoarea etapă cu FCSB, echipă care în ultimul meci a jucat bine.

Îmi place fotbalul cu multe ocazii, dar trebuie să fim atenți și să nu primim goluri, cum s-a întâmplat la Sibiu, a fost chiar dezamăgitor. Nu oferta financiară m-a tentat”, a spus Flavius Stoican în cadrul unei conferințe de presă.

Flavius Stoican le-a mai antrenat de-a lungul carierei sale pe CSM Reșița, FC Botoșani, CS Mioveni, FC Dinamo, FCU Craiova, Viitorul Tg. Jiu, Petrolul Ploiești, ACSM Poli Iași, Pandurii, Zimbru Chișinău, FC Voluntari, Dinamo, CS Mioveni și Chindia.

Cum arată play-out-ul