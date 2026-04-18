Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă, ora 14:30, în etapa cu numărul 33 din Premier League. Meciul a avut loc la Londra, pe ”Brentford Community Stadium” și s-a încheiat 0-0.
Cât s-a terminat Brentford - Fulham în Premier League (VOYO). Gazdele au jucat cu doi foști jucători de la Liverpool în primul ”11”
Chiar dacă a fost un meci modest, fără goluri, e de remarcat faptul că Brentford nu a făcut nicio schimbare în cele 90 de minute, în timp ce Fulham a modificat de cinci ori.
Prima schimbare la Fulham a venit în minutul 43, când Alex Iwobi s-a accidentat, iar Samuel Chukwueze a fost introdus pe suprafața de teren în locul nigerianului în vârstă de 29 de ani.
În actul secund, Joshua King și Raul Jimenez au intrat în minutul 67 în locul lui Emile Smith Rowe și Rodrigo Muniz, în timp ce în minutul 81 Fulham a folosit și ultimele două schimbări: Antonee Robinson și Oscar Bobb pentru Ryan Sessegnon și Tom Cairney.
Echipele de start în Brentford - Fulham
Brentford: Kelleher - Kayode, van den Berg, Collins, Lewis-Potter - Yarmolyuk, Jensen - Ouattara, Damsgaard, Schade - Thiago; Rezerve: Ajer, Bentt, Donovan, Hickey, Nelson, Pinnock, Shield, Stephenson, Valdimarsson; Antrenor: Keith Andrews
Fulham: Leno - Castagne, Andersen, Bassey, Sesegnon - Lukic, Cairney - Wilson, Smith Rowe, Iwobi - Rodrigo Muniz; Rezerve: Berge, Bobb, Chukwueze, Diop, Jimenez, King, Lecomte, Reed, Robinson; Antrenor: Marco Silva
Cum arată clasamentul Premier League
- Brentford ocupă locul 7 în clasament cu 48 de puncte, în timp ce Fulham e pe 12 cu 45 de puncte
