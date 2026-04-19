În fața a peste 23.000 de spectatori, Asad Al Hamlawi a fost cel care a marcat unicul gol la partidei în primele minute din repriza secundă, astfel că a adus trei puncte mari pentru Universitatea Craiova, care o egalează pe Universitatea Cluj în fruntea clasamentului.

Filipe Coelho, antrenorul de la Universitatea Craiova, a tras primele concluzii după această partidă și a vorbit și despre problema jucătorilor accidentați din echipa sa.

Filipe Coelho: ”Sunt foarte fericit”

”În primul rând vreau să le mulțumesc suporterilor. Sunt uimitor și ne ajută enorm, victoria e pentru ei. Sunt foarte fericit. Sunt trei puncte importante.

Cred că în ultimele meciuri nu am marcat din faze fixe, dar acum am reușit. Îmi fac treaba, încerc să ajut toți jucătorii. Uneori vreau să intru și eu să joc, dar e mai bine că nu mai pot. Ei sunt mai buni (n.r. - râde).

Am vorbit cu Dobre în portugheză, a fost ceva normal. Ne-am urat noroc, respect toți jucătorii. Eu lucrez cu ce am, dar în acest moment îl aveam doar pe Popescu. Avem probleme cu Isenko și Silviu, așa că am adus un nou portar. În acest moment trebuie să ne recuperăm și să vedem ce jucători avem la dispoziție pentru semifinala Cupei”, a spus Coelho, la flash-interviu.

Oltenii ajung la 39 de puncte și distanța față de locul trei este acum de cinci puncte, după primele cinci etape din play-off. CFR Cluj ocupă prima treaptă a podiumului, cu 34 de puncte, după victoria cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș.

Este o luptă încinsă și pentru locurile care asigură prezența în Europa, dar și la barajul pentru Conference League. Echipele aflate pe locurile 3-6 rămân în cursă și sunt despărțite de doar patru puncte.

Universitatea Craiova - Rapid 1-0 | Echipele de start: