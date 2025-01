Giuleștenii s-au apropiat și mai mult de obiectivul principal stabilit la numirea lui Marius Șumudică, și anume intrarea în play-off. Rapid este pe locul șase, cu 35 de puncte, și s-a apropiat de următoarele clasate după victoria cu Universitatea Craiova.



Golul victoriei a fost marcat în minutul 18 de Alexandru Dobre, după un contraatac finalizat din pasa lui Claudiu Micovschi.



Rapid se gândește tot mai serios la play-off, dar mai are câteva meciuri grele până la finalul sezonului regulat. Urmează deplasarea la Cluj pentru duelul cu liderul Universitatea, iar peste o lună vor mai întâlni FCSB pe teren propriu și Hermannstadt la Sibiu.



Programul Rapidului până la finalul sezonului regulat:



Universitatea Cluj - Rapid

Rapid - Unirea Slobozia

- Unirea Slobozia Oțelul Galați - Rapid

Rapid - FC Botoșani

- FC Botoșani Farul Constanța - Rapid

Rapid - FCSB

- FCSB Hermannstadt - Rapid



De cealaltă parte, Universitatea Craiova se situează pe locul 4 cu 36 de puncte. Nouă victorii, nouă rezultate de egalitate și cinci înfrângeri au consemnat până acum elevii lui Costel Gâlcă.



Alexandru Dobre: ”Ne-am bucurat enorm”



Alex Dobre a ajuns la trei goluri pentru Rapid. După dubla sa, în victoria cu Farul (5-0), vârful giuleștenilor a punctat, sâmbătă, în poarta oltenilor. Doar că, între aceste reușite, el a avut de așteptat 3 luni!



Probabil, de aceea, bucuria reușitei sale din meciul cu Craiova a fost și mai mare. Mai ales că golul înscris de Dobre a fost unul decisiv, de 3 puncte pentru Rapid. Încântat de rezultatul obținut, Alex Dobre a vorbit cu mare entuziasm, la interviul de după meci.



„Am dat gol, dar importantă e victoria. Am fost o familie unită și mă bucur că am găsit acest spirit al Giuleștiului. A fost un meci bun, intens și consider că a câștigat cine și-a dorit mai mult acest lucru. Ne-am bucurat enorm, dar de mâine o luăm de la capăt. La Cluj, ne așteaptă un meci greu cu Universitatea, dar mergem să câștigăm și acolo“, a spus eroul giuleștenilor.