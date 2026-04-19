Echipa pregătită de Filipe Coelho a primit vizita formației dirijate de Costel Gâlcă în etapa #5 din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute disputate pe ”Ion Oblemenco”, oltenii s-au impus cu 1-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Unicul gol a venit în minutul 47, fiind înscris de Assad Al Hamlawi. Anzor Mekvabishvili i-a pasat decisiv atacantului de la Universitatea Craiova

Ilie Dumitrescu îi domolește pe rapidiști după meciul de la Craiova: ”E singurul obiectiv”

După meci, Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a evidențiat că echipa din Grant nu mai are nicio șansă la titlu și că singurul lucru la care mai poate spera Rapid e accederea în cupele europene.

”La ce mai pui întrebarea asta? La titlu, Rapid nu mai are nicio șansă. Obiectivul e locul trei, ăsta e singurul obiectiv în momentul de față”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

De aceeași părere nu e Alex Pașcanu, care a spus după eșecul de la Craiova că Rapid încă mai speră la titlu, cât timp matematic echipa lui Gâlcă le poate lua fața celorlalte candidate.

Pentru Rapid urmează meciul cu Dinamo (duminică, 26 aprilie, ora 21:00), în timp ce Universitatea Craiova o va înfrunta pe FC Argeș (luni, 27 aprilie, 20:30), în etapa #6 a play-off-ului.

Ambele confruntări vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată play-off-ul