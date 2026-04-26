Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #6 din play-off-ul Superligii României pe Stadionul Orășenesc din Mioveni.

Filipe Coelho, declarație în forță înainte de FC Argeș - Universitatea Craiova: ”Cel mai important lucru”

La conferința de presă premergătoare, Filipe Coelho a vorbit despre argeșeni și a evidențiat că echipa pregătită de Bogdan Andone e agresivă și că au forță ofensivă.

Dar chiar și așa, antrenorul de pe ”Ion Oblemenco” a explicat că jucătorii săi vor lupta pentru cele trei puncte și vor încerca să performeze cât mai bine pe terenul adversarilor.

”A fost o perioadă foarte scurtă în care am încercat să ne recuperăm jucătorii și să pregătim jocul cât mai bine posibil. Este un joc important pentru noi împotriva unei echipe foarte bune, care se apără bine și e agresivă. Au câștigat ultima dată când am jucat împotriva lor. Mergem acolo cu ambiție și trebuie să ne concentrăm, pentru că este un meci foarte dificil, dar vom încerca să luăm cele 3 puncte.

Argeș e o echipă care are mai mult sau mai puțin același stil: se apără bine, sunt agresivi, în ofensivă au jucători ce pot dezechilibra jocul, dar și la fazele fixe sunt foarte puternici, de asemenea. Vor juca acasă, este un stadion dificil. Dacă ne uităm la ultimele meciuri din play-off, au pierdut un singur meci, și acela în minutul 90+3. Chiar și în Cupă, după 90 de minute, a fost 0-0, deci va fi dificil, dar vom încerca să dăm tot ce e mai bun.

Cred că mai important decât atmosfera din vestiar este obiectivul pe care îl avem pentru acest meci, sarcinile și ce trebuie să facem pentru a lua cele 3 puncte. Bineînțeles, când câștigăm atmosfera e bună, dar și când pierdem menținem o atmosferă bună, însă cel mai important este să performezi pe teren”, a spus Coelho.

Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc în turul play-off-ului și s-a încheiat 1-0 pentru piteșteni, care au obținut cele trei puncte grație reușitei lui Adel Bettaieb din prima repriză (minutul 26).

