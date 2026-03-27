La FCSB, oricum ai da-o, nu e bine! Dacă selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) ar fi ignorat echipa campioană, când a anunțat lotul pentru meciurile din martie, în mod cert, ar fi ieșit scandal. Acum, când lista include trei jucători ai roș-albaștrilor, tot nu e bine.

„Il Luce“ i-a convocat pe Tănase, Bîrligea (foto) și Miculescu. Toți au intrat pe teren, la Istanbul, în meciul pierdut în fața Turciei (0-1). Problema e că, odată cu ratarea șansei de calificare la Mondiale, programul naționalei nu s-a încheiat pe această lună.

Mihai Stoica, supărat că urmează Slovacia – România, fără miză

Potrivit țintarului stabilit de UEFA, învingătoarele din primele meciuri de baraj au avansat la „finalele“ de pe 31 martie, când se vor juca partidele decisive de calificare, la CM 2026 (11 iunie – 19 iulie). Tot atunci însă, trebuie să joace și învinsele de joi! În niște partide amicale, fără nicio miză. Așa s-a ajuns la acest meci Slovacia – România de marți (ora 21:45). Problema e că, din ce a spus Mihai Stoica la Fantaik, duelul de marți încurcă FCSB rău de tot! Pentru că echipa campioană e programată să joace, în play-out, vineri, de la ora 20:30. Atunci, va avea loc confruntarea FC Botoșani – FCSB din etapa a 3-a.

„Va fi foarte complicat să folosim jucătorii care vor intra marți, deci va fi o încercare pentru Mirel (n.r. – antrenorul Mirel Rădoi) să facă primul 11 pentru meciul de la Botoșani. Ne-a mers bine acolo, cu excepția ultimelor două partide. Problema va fi însă alta. Va fi un meci complicat, prin prisma faptului că avem foarte mulți jucători care vor juca meciul ăsta, fără niciun sens, din Slovacia. Cineva a făcut o glumă proastă, să pună echipe dezamăgite să joace un amical. Nici nu stiu cine va veni la meci“, a spus oficialul roș-albaștrilor.