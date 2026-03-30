Campioana României nu a prins ”TOP 6” și vrea să salveze sezonul câștigând play-out-ul și, implicit, barajul de calificare în Conference League, în care trebuie să învingă două echipe. Mirel Rădoi (45 de ani) și-a asumat această misiune și va fi antrenor la FCSB cel puțin până la finele acestui sezon.

FC Botoșani este următoarea adversară din campionat a FCSB-ului. Meciul se va juca la Botoșani, pe un stadion plin, așa cum a anunțat Valeriu Iftime, finanțatorul echipei, care a primit multe solicitări pentru bilete în această perioadă, chiar dacă este vorba despre un meci de play-out.

Valeriu Iftime vrea să bată FCSB-ul: ”Croitoru doar asta visează”

Omul de afaceri vrea o victorie cu FCSB, care i-ar asigura salvarea de la retrogradare, dar și speranțe pentru barajul de cupele europene, acolo unde se poate lupta chiar cu echipa lui Gigi Becali.

„Aș vrea să-i batem, vă dați seama că numai la asta visează Croitoru, cum să batem FCSB-ul. Dacă aș câștiga cu FCSB-ul, aș fi sigur că aș fi în Liga 1 și anul viitor.

Mă gândesc serios dacă aș putea ocupa primele două locuri pentru cupele europene, mi-aș mai recupera energia asta care e foarte pierdută după ce am pierdut play-off-ul”, a spus Valeriu Iftime, pentru PRO TV și Sport.ro.

FCSB vine după o victorie importantă, prima cu Mirel Rădoi pe bancă, 1-0 cu UTA Arad pe Arena Națională, astfel că ocupă primul loc din zona play-out-ului, cu 27 de puncte.

De partea cealaltă, FC Botoșani este pe locul nouă, la un singur punct de barajul pentru cupele europene, dar vine după o înfrângere usturătoare la Sibiu, 3-0 cu Hermannstadt.