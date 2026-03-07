Roș-albaștrii abordează partida din această seară cu un moral ridicat, obținând cinci succese în ultimele șase runde. Singurul pas greșit a fost eșecul la limită din Bănie, scor 0-1 la jumătatea lunii februarie. De cealaltă parte, formația ardeleană traversează o perioadă formidabilă, înregistrând 11 victorii, o remiză și doar două înfrângeri în returul sezonului regulat.

Meciul propune un duel tactic extrem de interesant la fazele fixe. Gazdele domină prima ligă la acest capitol, având 16 goluri marcate, în timp ce defensiva clujeană este cea mai sigură la momentele statice, încasând doar trei goluri până acum.

Tănase versus Lukic și borna istorică a lui Crețu

Florin Tănase reprezintă principalul motor ofensiv al bucureștenilor. Cu 11 goluri și opt pase decisive în 29 de etape, el este fotbalistul cu cele mai multe contribuții pe faza de atac din campionat. Replica oaspeților se bazează pe eficiența lui Jovo Lukic, instalat în fruntea clasamentului golgheterilor cu 14 reușite, înscrise exclusiv din acțiune. Totodată, U Cluj se bazează și pe Mouhamadou Drammeh, cel mai bun marcator al anului 2026 în prima ligă, cu cinci reușite.

Pentru Valentin Crețu, seara de sâmbătă poate aduce un moment de referință. Dacă va fi trimis pe teren, fundașul va bifa meciul cu numărul 350 în principala competiție internă. Interesant este că debutul său pe prima scenă s-a produs în 2008, chiar împotriva actualei sale echipe.

Istoricul duelurilor și umbra lui Bergodi

De la revenirea „Șepcilor roșii” în prima ligă, în 2022, palmaresul confruntărilor directe este de partea bucureștenilor: patru victorii, patru remize și un singur eșec. Unicul succes al ardelenilor datează din toamna anului 2022, meci la finalul căruia antrenorul Nicolae Dică și-a dat demisia de la FCSB. Cea mai recentă partidă s-a jucat în noiembrie 2025 și a fost câștigată clar de trupa roș-albastră, scor 2-0.

Duelul are o însemnătate aparte și pentru Cristiano Bergodi, care se întoarce din postura de adversar împotriva echipei pe care a pregătit-o în 2009. Până acum, tehnicianul italian a întâlnit-o pe FCSB de 17 ori în campionat, obținând patru victorii, cinci remize și suferind opt înfrângeri.