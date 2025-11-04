EXCLUSIV FCSB, sfătuită să insiste pentru "transfer": "O alegere foarte bună / E inteligent, băiat abil"

Pe lângă transferurile pe care le pregătește pentru fereastra de mercato din iarnă, FCSB Încearcă să aducă în această perioadă și un director sportiv.

Prima variantă avansată de Mihai Stoica pentru funcția de director sportiv la FCSB a fost Florin Cernat, acum sub contract cu FC Voluntari. Gigi Becali și-a dat și el acordul pentru numirea fostului internațional, însă numai cu condiția ca gruparea din Ilfov să permită o astfel de mutare.

FCSB, sfătuită să insiste pentru numirea lui Florin Cernat. Ce spun Florin Prunea și Andrei Cristea

Prin vocea președintelui Bogdan Bălănescu, FC Voluntari s-a opus unei plecări a lui Florin Cernat la FCSB, astfel că formația roș-albastră va trebui probabil să se reorienteze.

FCSB este însă sfătuită să insiste pentru numirea lui Cernat. Foștii internaționali Florin Prunea și Andrei Cristea consideră că fostul mijlocaș este o alegere excelentă a campioanei României.

"Florin este un om cu mare experiență. În perioada în care a stat la Voluntari, a făcut lucruri foarte bune. Eu cred că este o variantă foarte bună, dar nu știu dacă poate pleca de acolo. Nu știu care e situația lui contractuală, dar experiența pe care o are îi dă tot dreptul să fie un direct sportiv foarte bun. E o alegere foarte bună! E unul dintre directorii sportivi care nu se ocupă numai cu schimbările, cu tabela. Băiatul chiar face bine ceea ce face", a spus Florin Prunea, pentru PRO TV.

"Nu știam că Florin Cernat e dorit de FCSB. Eu chiar vorbisem cu el să facem un meci amical cu Voluntariul. A fost un jucător important în fotbalul românesc, este un băiat care a stat foarte mult la Voluntari, a avut continuitate. Alături de MM Stoica și de cei de la FCSB poate să facă lucruri bune. El nu trebuie să se impună, ci să organizeze clubul împreună cu cei din conducere. E o persoană inteligentă, un băiat abil, care poate fi de folos unui club cu pretenții europene", a spus și Andrei Cristea.

FC Voluntari nu vrea să renunțe la Florin Cernat

Prin vocea președintelui Bogdan Bălănescu, cei de la FC Voluntari susțin că nu au fost contactați de nimeni pentru ”transferul” oficialului la FCSB. Mai mult, ilfovenii nu ar fi de acord să renunțe la directorul sportiv.

„Nu am avut nicio discuție cu Florin în acest sens. Nici cei de la FCSB nu m-au contactat. De ce toată lumea trebuie să comenteze ceea ce zice domnul Gigi Becali? N-am vorbit cu nimeni.

Noi ne pregătim de meciul cu Sepsi, nu de ce vrea să transfere FCSB. Nu, nu suntem de acord să renunțăm la Cernat”, a spus Bălănescu, potrivit ProSport.

Recent, Gigi Becali a dezvăluit că așteaptă ”OK-ul” din partea lui Florentin Pandele, primarul Voluntariului care este și finul său, pentru a putea demara negocierile cu Florin Cernat. S-a zvonit că edilul și-ar fi dat acordul, dar se pare că cei din club se opun. Rămâne de văzut dacă fostul mijlocaș va mai semna cu FCSB.

