Prima variantă avansată de Mihai Stoica pentru funcția de director sportiv la FCSB a fost Florin Cernat, acum sub contract cu FC Voluntari. Gigi Becali și-a dat și el acordul pentru numirea fostului internațional, însă numai cu condiția ca gruparea din Ilfov să permită o astfel de mutare.

FCSB, sfătuită să insiste pentru numirea lui Florin Cernat. Ce spun Florin Prunea și Andrei Cristea



Prin vocea președintelui Bogdan Bălănescu, FC Voluntari s-a opus unei plecări a lui Florin Cernat la FCSB, astfel că formația roș-albastră va trebui probabil să se reorienteze.



FCSB este însă sfătuită să insiste pentru numirea lui Cernat. Foștii internaționali Florin Prunea și Andrei Cristea consideră că fostul mijlocaș este o alegere excelentă a campioanei României.



"Florin este un om cu mare experiență. În perioada în care a stat la Voluntari, a făcut lucruri foarte bune. Eu cred că este o variantă foarte bună, dar nu știu dacă poate pleca de acolo. Nu știu care e situația lui contractuală, dar experiența pe care o are îi dă tot dreptul să fie un direct sportiv foarte bun. E o alegere foarte bună! E unul dintre directorii sportivi care nu se ocupă numai cu schimbările, cu tabela. Băiatul chiar face bine ceea ce face", a spus Florin Prunea, pentru PRO TV.

