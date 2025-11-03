VIDEO EXCLUSIV NU pentru FCSB: "Cel puțin cât e domnul Becali"

FCSB caută în această perioadă un nou director sportiv, iar misiunea se anunță una destul de complicată pentru campioana României.

Prima variantă avansată de Mihai Stoica pentru funcția de director sportiv la FCSB a fost Florin Cernat, acum sub contract cu FC Voluntari. Gigi Becali și-a dat și el acordul pentru numirea fostului internațional, însă numai cu condiția ca gruparea din Ilfov să permită o astfel de mutare.

Florin Gardoș nu se vede lucrând la FCSB: "Îl las pe Cernat director sportiv"

Prin vocea președintelui Bogdan Bălănescu, FC Voluntari s-a opus unei plecări a lui Florin Cernat la FCSB, astfel că formația roș-albastră va trebui probabil să se reorienteze.

Florin Gardoș (37 de ani), fostul fundaș al lui FCSB, de două ori campion al României, a absolvit de curând programul UEFA de Master în Management Sportiv și a anunțat că și-ar dori să lucreze în fotbalul românesc. Totuși, ex-internaționalul a exclus o colaborare cu fosta sa echipă.

Gardoș a împlinit recent 37 de ani și a fost sărbătorit în cadrul emisiunii Fața la Joc, de pe PRO TV și VOYO. "Ce dorință ți-ai pus? Să ajungi director sportiv la FCSB sau îl lași pe Cernat?", a fost întrebat fostul stoper, iar răspunsul a venit rapid, cu zâmbetul pe buze: "Îl las pe Cernat. De data asta!".

După ce a absolvit Masterul UEFA în Management Sportiv și a fost premiat de Aleksandr Ceferin, Gardoș spunea pentru PRO TV: "Au fost doi ani în care m-am plimbat prin Europa, prin America de Nord, prin Brazilia. Acum, mi-aș dori să încep să lucrez în fotbalul. La FCSB nu m-aș vedea. Cel puțin cât e domnul Becali, nu cred".

FC Voluntari nu vrea să renunțe la Florin Cernat

Prin vocea președintelui Bogdan Bălănescu, cei de la FC Voluntari susțin că nu au fost contactați de nimeni pentru ”transferul” oficialului la FCSB. Mai mult, ilfovenii nu ar fi de acord să renunțe la directorul sportiv.

„Nu am avut nicio discuție cu Florin în acest sens. Nici cei de la FCSB nu m-au contactat. De ce toată lumea trebuie să comenteze ceea ce zice domnul Gigi Becali? N-am vorbit cu nimeni.

Noi ne pregătim de meciul cu Sepsi, nu de ce vrea să transfere FCSB. Nu, nu suntem de acord să renunțăm la Cernat”, a spus Bălănescu, potrivit ProSport.

Recent, Gigi Becali a dezvăluit că așteaptă ”OK-ul” din partea lui Florentin Pandele, primarul Voluntariului care este și finul său, pentru a putea demara negocierile cu Florin Cernat. S-a zvonit că edilul și-ar fi dat acordul, dar se pare că cei din club se opun. Rămâne de văzut dacă fostul mijlocaș va mai semna cu FCSB.

Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Reacție sinceră după prima victorie a lui Genoa din acest sezon: „Suntem vii!”
Sunderland - Everton 1-1 a fost în direct pe VOYO | Remiză în ultimul meci al etapei 10
S-a remarcat, dar a ieșit accidentat! Ce notă a primit Florinel Coman după ce Al Gharafa a pierdut cu Al Hilal
Eugen Neagoe a spus totul după egalul cu Botoșani: ”A fost un joc încrâncenat”
Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu
Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc

Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut

Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar

Fără precedent: FCSB și CFR, premieră incredibilă după 10 ani!



Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu
”Cum ar fi să luați titlul?” Botoșănenii au răspuns categoric după ce au devenit campioana turului
Basarab Panduru l-a desființat pe jucătorul care a blocat liderul: "Mai slab de atât nu mai poți!"
Tragedie în Serbia: un antrenor din prima ligă a murit după ce i s-a făcut rău în timpul meciului
S-a remarcat, dar a ieșit accidentat! Ce notă a primit Florinel Coman după ce Al Gharafa a pierdut cu Al Hilal
Florin Gardoș a fost antrenat de selecționerul Olandei și a spus totul înaintea meciului României din optimile EURO 2024
"Cine e cel mai bun analist TV din România?" Gardoș a răspuns fără ezitare 
"Diamantul", tot diamant și la 43 de ani. Florin Cernat și-a arătat clasa la Gala Mihai Neșu
Declarație de dragoste pentru delegatul Mihai Pintilii cu Elias Charalambous de față! ”Are o dulceață cum nu am mai întâlnit”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

