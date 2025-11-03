Prima variantă avansată de Mihai Stoica pentru funcția de director sportiv la FCSB a fost Florin Cernat, acum sub contract cu FC Voluntari. Gigi Becali și-a dat și el acordul pentru numirea fostului internațional, însă numai cu condiția ca gruparea din Ilfov să permită o astfel de mutare.

Florin Gardoș nu se vede lucrând la FCSB: "Îl las pe Cernat director sportiv"



Prin vocea președintelui Bogdan Bălănescu, FC Voluntari s-a opus unei plecări a lui Florin Cernat la FCSB, astfel că formația roș-albastră va trebui probabil să se reorienteze.



Florin Gardoș (37 de ani), fostul fundaș al lui FCSB, de două ori campion al României, a absolvit de curând programul UEFA de Master în Management Sportiv și a anunțat că și-ar dori să lucreze în fotbalul românesc. Totuși, ex-internaționalul a exclus o colaborare cu fosta sa echipă.



Gardoș a împlinit recent 37 de ani și a fost sărbătorit în cadrul emisiunii Fața la Joc, de pe PRO TV și VOYO. "Ce dorință ți-ai pus? Să ajungi director sportiv la FCSB sau îl lași pe Cernat?", a fost întrebat fostul stoper, iar răspunsul a venit rapid, cu zâmbetul pe buze: "Îl las pe Cernat. De data asta!".

