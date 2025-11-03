Prima variantă avansată de Mihai Stoica pentru funcția de director sportiv la FCSB a fost Florin Cernat, acum sub contract cu FC Voluntari. Gigi Becali și-a dat și el acordul pentru numirea fostului internațional, însă numai cu condiția ca gruparea din Ilfov să permită o astfel de mutare.
Florin Gardoș nu se vede lucrând la FCSB: "Îl las pe Cernat director sportiv"
Prin vocea președintelui Bogdan Bălănescu, FC Voluntari s-a opus unei plecări a lui Florin Cernat la FCSB, astfel că formația roș-albastră va trebui probabil să se reorienteze.
Florin Gardoș (37 de ani), fostul fundaș al lui FCSB, de două ori campion al României, a absolvit de curând programul UEFA de Master în Management Sportiv și a anunțat că și-ar dori să lucreze în fotbalul românesc. Totuși, ex-internaționalul a exclus o colaborare cu fosta sa echipă.
Gardoș a împlinit recent 37 de ani și a fost sărbătorit în cadrul emisiunii Fața la Joc, de pe PRO TV și VOYO. "Ce dorință ți-ai pus? Să ajungi director sportiv la FCSB sau îl lași pe Cernat?", a fost întrebat fostul stoper, iar răspunsul a venit rapid, cu zâmbetul pe buze: "Îl las pe Cernat. De data asta!".
După ce a absolvit Masterul UEFA în Management Sportiv și a fost premiat de Aleksandr Ceferin, Gardoș spunea pentru PRO TV: "Au fost doi ani în care m-am plimbat prin Europa, prin America de Nord, prin Brazilia. Acum, mi-aș dori să încep să lucrez în fotbalul. La FCSB nu m-aș vedea. Cel puțin cât e domnul Becali, nu cred".
FC Voluntari nu vrea să renunțe la Florin Cernat
Prin vocea președintelui Bogdan Bălănescu, cei de la FC Voluntari susțin că nu au fost contactați de nimeni pentru ”transferul” oficialului la FCSB. Mai mult, ilfovenii nu ar fi de acord să renunțe la directorul sportiv.
„Nu am avut nicio discuție cu Florin în acest sens. Nici cei de la FCSB nu m-au contactat. De ce toată lumea trebuie să comenteze ceea ce zice domnul Gigi Becali? N-am vorbit cu nimeni.
Noi ne pregătim de meciul cu Sepsi, nu de ce vrea să transfere FCSB. Nu, nu suntem de acord să renunțăm la Cernat”, a spus Bălănescu, potrivit ProSport.
Recent, Gigi Becali a dezvăluit că așteaptă ”OK-ul” din partea lui Florentin Pandele, primarul Voluntariului care este și finul său, pentru a putea demara negocierile cu Florin Cernat. S-a zvonit că edilul și-ar fi dat acordul, dar se pare că cei din club se opun. Rămâne de văzut dacă fostul mijlocaș va mai semna cu FCSB.