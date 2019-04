FCSB - SEPSI OSK 2-0 | "CFR e favorita la titlu! FCSB nu si-a facut nicio ocazie in prima repriza". Capitanul lui Sepsi a vorbit dupa meciul de pe National Arena

Florinel Coman, decisiv! Penalty si gol in FCSB 2-0 Sepsi OSK.

Ousmane Viera: "CFR e favorita la titlu! FCSB n-a avut ocazii in prima repriza"

"Stiam de la inceput ca o sa fie greu. Am inceput bine, dar daca nu dai gol cu o echipa mare esti taxat imediat. In repriza a doua am cazut putin si atunci s-a schimbat jocul.

A fost contact la penalty, dar Florinel Coman a cazut prea usor. Insa a fost un contact.

Va fi greu pentru FCSB in lupta la titlu, pentru ca in prima repriza nu prea au ajuns la poarta. Eu cred ca CFR ca favorita in acest moment.

Noi incercam sa terminam pe locul 4. Avem doua meciuri acasa, cu Astra si Cluj. Vom incerca sa castigam si apoi o sa vedem unde suntem.

Stiam de la inceput ca FCSB va juca cu doua varfuri, pentru ca avea neaparata nevoie de victorie", a spus Ousmane Viera dupa FCSB 2-0 Sepsi OSK.