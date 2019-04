FCSB - SEPSI OSK 2-0 | "O sa fie care pe care!" Reactia razboinica a lui Florinel Coman dupa ce a rezolvat meciul cu Sepsi! Ce a spus despre derbyul cu CFR

Florinel Coman, decisiv! Penalty obtinut si gol marcat in FCSB 2-0 Sepsi OSK.

Florinel Coman a rezolvat meciul FCSB-ului cu Sepsi. Intra la pauza, el a obtinut un penalty si a marcat un gol. La final, el a facut o declaratie pe placul patronului. Atacantul spune ca e gata de rezboi cu CFR Cluj.

Florinel Coman: "O sa fie care pe care la Cluj"

"A fost decizia domnului antrenor sa incep pe banca. Am facut un meci consistent, am facut multe faze frumoase, e bine ca am castigat. Ma bucur ca am avut reusite in acest meci, ma bucur ca am intrat si am reusit sa fac diferenta.



A fost o presiune suplimentara poate, dar nu trebuie sa ne gandim la ce face CFR. Trebuie sa ne gandim la meciurile noastre, iar saptamana asta sa ne implicam foarte tare la antrenamente in vederea meciului cu CFR. Va fi care pe care.



Toate cele trei echipe din fruntea clasamentului se lupta pentru titlu.

Noi trebuie sa ne gandim doar la meciul cu CFR si atat! Trebuie sa dam ce avem mai bun la antrenamente si in meciul de la Cluj!

Nu stiu daca voi fi titular, asta depinde de domn' profesor", a spus Florinel Coman.