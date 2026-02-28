După ce Dinamo a refuzat ofertele pentru cedarea lui Kennedy Boateng în această iarnă, în presă au apărut informații potrivit cărora fundașul din Togo a semnat deja cu gruparea chineză Shandong Taishan, iar înțelegerea ar urma să fie valabilă din vară, când îi expiră înțelegerea cu Dinamo.

Kennedy Boateng: "Nu am semnat niciun contract în China!"

Boateng a venit sâmbătă la conferința de presă premergătoare meciului Dinamo - FC Argeș și a transmis că informațiile apărute sunt false, neavând vreun acord cu clubul din China.

"Am văzut o mulțime de știri cum că aș fi semnat cu Shandong din China. Să fiu sincer, nu am vorbit cu nimeni. Am avut oferte, dar Dinamo le-a respins.

Eu nu am semnat niciun contract cu Shandong. Cred că mulți oameni sunt obsedați în legătură cu informațiile despre mine și un eventual transfer. Dar nu acesta ar trebui să fie principalul obiectiv. Obiectivul meu principal e să fiu disponibil în fiecare săptămână și să joc pentru Dinamo.

Nu am semnat niciun contract și încă sunt la Dinamo. Sunt fotbalist profesionist și vreau să mă concentrez pe prezent. Fanii ar trebui să fie calmi pentru că nu am vorbit cu nicio echipă din China", a spus Kennedy Boateng.

"Nu se știe niciodată", a mai spus Boateng, când a fost întrebat dacă mai există șanse să semneze o prelungire a contractului cu Dinamo.

Kennedy Boateng e din iulie 2024 la Dinamo și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Zeljko Kopic. În acest sezon, internaționalul togolez a jucat în 30 de partide și a înscris 4 goluri.