După un 2-1 chinuit pe zăpada de la Buftea cu CS Dinamo în etapa precedentă, Sepsi OSK a defilat astăzi pe teren propriu cu CSM Reșița, în etapa cu numărul 19 din Liga 2 - LIVE TEXT și LIVE VIDEO AICI.

Echipa din Sfântu Gheorghe, antrenată de Ovidiu Burcă și Sorin Colceag, a câștigat cu 5-0 (a fost însă 0-0 la pauză!) și s-a calificat astfel matematic în play-off-ul de promovare în Superligă, alături de liderul invincibil Corvinul Hunedoara.

Au marcat Nacho Heras (55), Moses Mawa (hat-trick: 58, 65 și 83 - foto) și Cosmin Matei (67), însă oaspeții au evoluat în zece jucători din minutul 60, când a fost eliminat moldoveanul Mihai Dolghi.

Rezultatele meciurilor de sâmbătă din etapa a 19-a din Liga 2

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CSM Reşiţa 5-0

Corvinul Hunedoara – CS Dinamo 2-2

CSC Şelimbăr – Concordia Chiajna 1-0

Olimpia Satu Mare – CS Tunari 1-1

CSC Dumbrăviţa – Poli Iaşi 1-0

AFC Câmpulung Muscel – CS Afumaţi 0-3

Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Voluntari 1-5

FC Bacău - Gloria Bistriţa 1-1

* Vineri s-a jucat Steaua - CSM Slatina 2-1

** Azi de la ora 13:00 are loc meciul ASA Târgu Mureş – Metalul Buzău - LIVE TEXT AICI

*** Partida Chindia Târgovişte – FC Bihor se dispută duminică

Clasamentul din Liga 2