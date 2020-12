Avertisment pentru liderul Ligii 1! "FCSB nu e favorita la titlu! Mai are nevoie de intariri!" Ce jucatori ar trebui sa mai transfere Gigi Becali

FCSB are 7 victorii consecutive in Liga 1 si este lider in clasament.

Desi pare ca va fi campioana turului, remarcandu-se drept una dintre principalele candidate pentru titlul sezonului 2020/21, FCSB nu a impresionat pe toata lumea.

Ilie Dumitrescu a declarat ca n-o vede favorita pe echipa lui Gigi Becali pentru a-si adjudeca trofeul de campioana a Romaniei. Iar asta pentru ca FCSB are nevoie de intariri pe teren.

"FCSB e o candidata la titlu. Favorita? Nu spun asta, pentru ca e important sa se intareasca pe linia de fund. E important sa acopere si zona aia, ca acum stau in doar doi stoperi, nu poti asa. Trebuie doi aparatori centrali si un numar 9.

Cuplul de fundasi centrali? N-as vrea sa pun eticheta pe acest cuplu, dar e clar ca trebuie intariri acolo. Ca sa poti duce o lupta la titlu, ai nevoie de intariri, repet. Chiar daca vor bate CFR Cluj si Craiova in acest final de an, tot are nevoie de transferuri", a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.

Acum, dupa 12 etape in Liga 1, FCSB este lider, avand 5 puncte peste Universitatea Craiova si 9 peste CFR Cluj, adversarele ros-albastrilor avand deocamdata un meci mai putin disputat.