Cu Pușcaș în play-off! Kopic l-a văzut pe atacant la antrenament și a tras concluzia

Pușcaș are o perioadă lungă de absență, ultimul său meci oficial fiind pe 1 iunie. În plus, atacantul a acuzat și câteva probleme medicale, iar acum se antrenează individual la Săftica și urmează un proces de recuperare.

Zeljko Kopic: "George Pușcaș nu va apărea prea curând, dar va juca în acest sezon"

La conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș, Zeljko Kopic a recunoscut că George Pușcaș nu va putea apărea prea curând în echipa lui Dinamo, însă exclude scenariul în care atacantul va fi apt abia din sezonul următor. Astfel, sunt șanse mari ca internaționalul român să fie utilizat la câteva dintre meciurile din play-off.

"Pușcaș nu va juca prea curând. Va avea nevoie de timp. Nu s-a antrenat cu echipa. A avut probleme cu accidentarea și nu e niciun motiv să riscăm, iar ulterior să-l pierdem pentru o perioadă și mai lungă. Îl analizăm atent. El face multă prevenție și exerciții de forță. Acum e pe e teren, aleargă, iar săptămână după săptămână va arăta din ce în ce mai bine. Nu știu când va dura, dar important e să facă lucrurile corect.

Îl simt foarte motivat. E pregătit să muncească. Petrece mult timp aici la Săftica, se antrenează. Îl simt când e gata să muncească și să devină o parte importantă din echipa lui Dinamo.

Va juca în acest sezon. Sigur, asta dacă ceva neașteptat nu se va întâmpla. Dar la cum îl văd în acest moment, va juca în acest sezon. Nu vreau însă să grăbim procesul", a spus Zeljko Kopic.