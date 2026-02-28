Cu Pușcaș în play-off! Kopic l-a văzut pe atacant la antrenament și a tras concluzia

Cu Pușcaș în play-off! Kopic l-a văzut pe atacant la antrenament și a tras concluzia Superliga
George Pușcaș (29 de ani) a semnat în această săptămână cu Dinamo, însă atacantul nu va putea juca prea curând sub comanda lui Zeljko Kopic.

Pușcaș are o perioadă lungă de absență, ultimul său meci oficial fiind pe 1 iunie. În plus, atacantul a acuzat și câteva probleme medicale, iar acum se antrenează individual la Săftica și urmează un proces de recuperare.

Zeljko Kopic: "George Pușcaș nu va apărea prea curând, dar va juca în acest sezon"

La conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș, Zeljko Kopic a recunoscut că George Pușcaș nu va putea apărea prea curând în echipa lui Dinamo, însă exclude scenariul în care atacantul va fi apt abia din sezonul următor. Astfel, sunt șanse mari ca internaționalul român să fie utilizat la câteva dintre meciurile din play-off.

"Pușcaș nu va juca prea curând. Va avea nevoie de timp. Nu s-a antrenat cu echipa. A avut probleme cu accidentarea și nu e niciun motiv să riscăm, iar ulterior să-l pierdem pentru o perioadă și mai lungă. Îl analizăm atent. El face multă prevenție și exerciții de forță. Acum e pe e teren, aleargă, iar săptămână după săptămână va arăta din ce în ce mai bine. Nu știu când va dura, dar important e să facă lucrurile corect.

Îl simt foarte motivat. E pregătit să muncească. Petrece mult timp aici la Săftica, se antrenează. Îl simt când e gata să muncească și să devină o parte importantă din echipa lui Dinamo.

Va juca în acest sezon. Sigur, asta dacă ceva neașteptat nu se va întâmpla. Dar la cum îl văd în acest moment, va juca în acest sezon. Nu vreau însă să grăbim procesul", a spus Zeljko Kopic.

George Pușcaș, mesaj pentru fanii lui Dinamo: ”N-o să fie niciun dubiu! Sunt un câine adevărat”

George Pușcaș le-a transmis un mesaj fanilor lui Dinamo după oficializarea transferului. Este gata să dea tot ce are mai bun pentru ca echipa sa să-și îndeplinească obiectivele.

”Chiar le mulțumesc pentru prezența și pentru mesajele de susținere pe care le primesc din partea lor, mi-am dat seama că este o familie foarte mare, imensă, am simțit înainte să semnez. 

Aș dori doar să le spun că atunci când o să fiu pregătit și o să încep să joc, 'no doubt', n-o să fie niciun dubiu că n-o să dau tot ce am mai bun. Acum sunt un câine adevărat, sunt la Dinamo București și sunt pregătit să mă sacrific”, a spus George Pușcaș, la 48TV.

