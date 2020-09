FCSB RELOADED la Clinceni! Inca un fost jucator al echipei lui Becali ar putea ajunge la Academica, langa Tanase! 

Academica Clinceni a reusit prima victorie a sezonului in fata celor de la Gaz Metan Medias.

Dupa meci, Cristi Tanase a vorbit despre zvonurile potrivit carora ilfovenii vor sa-l transfere pe Raul Rusescu, declarand ca isi doreste sa il aiba coechipier inca o data pe Raul Rusescu, cu care a evoluat impreuna la FCSB si in Turcia.

"Eu imi doresc sa am aici toti fostii mei colegi. Daca se zvoneste si e adevarat, chiar il astept aici si stiu foarte bine ca ne poate ajuta si poate sa fie un marcator foarte bun. Vorbesc cu el in fiecare zi, pentru ca este prietenul meu, dar nu pot sa spun acum daca o sa vina sau nu. Sau daca se intoarce in Romania. Deocamdata cred ca nici el nu stie", a declarat Cristi Tanase, dupa meciul cu Gaz Metan.

Raul Rusescu este liber de contract dupa despartirea de Giresunspor. Daca ar alege sa semneze cu Academica Clinceni, el li s-ar alatura fostilor coechipieri de la FCSB, Paul Parvulescu, Florin Gardos si Cristi Tanase.