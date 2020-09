Roman Abramovici n-are LIMITE la portofel! Patronul lui Chelsea a cheltuit intr-o vara, pe 5 JUCATORI, mai mult decat valoreaza TOATA Liga 1

Chelsea Londra s-a intarit in aceasta perioada de transferuri cu 5 jucatori pentru care s-au platit 242 de milioane de euro.

Cea mai spectaculoasa campanie de achizitii din 2020 ii apartine lui Roman Abramovici, miliardarul rus care a investit masiv pentru a intari lotul antrenat de Frank Lampard. Ultimul venit pe Stamford Bridge e portarul Mendy de la Rennes, care a costat 24 de milioane de euro.

Ca o curiozitate, Abramovici a scos din conturi o suma exorbitanta pentru doar 5 fotbalisti, totalul banilor platiti ridicandu-se la aproape 250 de milioane de euro, in conditiile in care Liga 1 de la noi, cu 16 echipe in componenta, are o valoare de piata, pe transfermarkt.de, de numai 183 de milioane de euro.

Transferurile facute de Chelsea pentru sezonul 2020-2021:

Kai Havertz - 78 de milioane de euro

Timo Werner - 52 de milioane de euro

Ben Chilwell - 50 de milioane de euro

Hakim Ziyech - 40 de milioane de euro

Edouard Mendy - 24 de milioane de euro

Thiago Silva - liber de contract

Malang Sarr - liber de contract