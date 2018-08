FCSB - Rapid Viena, joi, 21:30, in direct la PRO TV | "Am inima tare stransa!" Dica, despre marea problema a FCSB si ce surpriza le-a pregatit jucatorilor

Dica e sigur ca jucatorii sai vor face un meci de poveste maine seara, in direct la PRO TV, cu Rapid Viena.

Doar Vlad ii da emotii. Jucatorii si staff-ul fac tot posibilul pentru a se asigura ca pustiul nu pateste nimic. E singurul portar senior disponibil, dupa accidentarea lui Balgradean.

"Trebuie sa facem un meci perfect ca sa reusim aceasta calificare. Imi place ca plecam cu sansa a doua, sunt putini care cred in noi. Putem sa facem un meci perfect, am mare incredere in jucatori. Sper ca la ora jocului sa avem atitudinea pe care mi-o doresc mereu. Sper sa nu conteze absenta lui Balgradean. Vlad are un caracter foarte puternic, avem mare incredere in el, cu siguranta va face un meci mare maine seara. Speram ca Vlad sa nu aiba nicio problema pe parcursul celor 90 de minute. Am inima foarte stransa sa nu pateasca ceva. Daca e sa ai ghinion, se poate accidenta oricand. Pana azi nu a patit nimic, din fericire", a spus Dica.

Antrenorul le-a pregatit un clip special fotbalistilor sai. Il va pune in vestiar inaintea jocului.

"N-am cum sa uit jocul cu Valencia. Nimeni nu ne dadea nicio sansa. Noi am crezut, am avut si sansa si am reusit sa intoarcem acel rezultat. Nu-mi place sa povestesc ce am facut eu in cariera de jucator, nu le-am zis baietilor de acel meci. Am maine ceva de motivatie pentru ei, sper sa fie bine. Se vor implica, sunt sigur. E un meci foarte important pentru Steaua, pentru clubul nostru si pentru fotbalul romanesc. Am pregatit si ceva video, si un discrus pe care il voi tine, sunt lucrurile noastre intime. Am pregatit meciul cu un anumit tip de joc, sper sa ne si iasa", a dezvaluit Dica.