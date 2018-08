FCSB - RAPID VIENA, 21:30, LIVE LA PRO TV | "Atatea putem noi sa le dam: 4! N-am nicio emotie cu Vlad, nici n-o sa ajunga mingea la el!" Becali anunta FURTUNA la poarta lui Rapid

Dica si jucatorii Stelei pregatesc un show ofensiv total diseara in fata lui Rapid Viena.

Becali n-are emotii cu pustiul Andrei Vlad. Crede ca austriecii nu-i vor pune mari probleme portarului de 19 ani.

"Sunt optimist. In mod normal, echipele mari le bat pe alea mici. Sa nu spunem de alea mari, sa spunem de alea mai valoroase, ca noi poate nu suntem echipa mare. Eu aseara tineam cu Razvan si cu machedonii din Salonic. Dar diferenta dintre Benfica si Salonic e aceeasi cu diferenta dintre Steaua si Rapid Viena. Atat putem noi sa le dam: 4! Poate si mai multe, daca avem tarie sa jucam pana la final.

N-am nicio emotie cu Vlad, n-o sa ajunga pe la el pe acolo. Toti atacantii pot sa faca meciul vietii. Eu il tot astept pe Tanase. El, Teixeira, Man, Coman, Roman... Si de la Roman astept sa faca ceva, Gnohere... Toti cei 4 atacanti care o sa joace pot marca gol. Toti atacantii pot sa dea gol", a spus Becali la PRO X.

Patronul nu s-a mai dus sa discute cu jucatorii, desi a intentionat sa o faca.

"N-am fost la echipa. Am vrut sa-l sun sa-l felicit pe Florinel pentru cum a jucat cu Viitorul. Dar nu mai e nevoie. Coman e pe drumul bun, de acum incolo va fi anul lui, asa cred. Nici pe Morutan pentru ca n-ai treaba cu el. E tanar, are tot viitorul in fata. Coman nu face bine faza defensiva, de aia nu e titular diseara. Trebuie sa fim foarte atenti sa marcam si sa nu luam. Daca vom da 4 si vom lua 1... nu mai e problema sa luam pe final 1", a comentat Becali.