Arbitreaza omul scandalului MONSTRU de la Real - Juve! Buffon: "Ai un tomberon in loc de suflet!" Anuntul momentului: cine decide calificarea la FCSB - Rapid Viena

Calificarea in grupele Europa League se decide joi seara, in direct la PRO TV (21:30): FCSB - Rapid Viena.

Inca un motiv de neliniste pentru ros-albastri inaintea partidei. UEFA l-a trimis la centru pe englezul Michael Oliver. Tinut pe tusa de UEFA in ultimele 4 luni, britanicul primeste prima sansa europeana dupa dramaticul Real - Juventus din sferturile de finala ale Champions League. Atunci, Oliver a dat un penalty pentru Real in prelungiri, la 0-3, si a declansat un scandal monstru! Buffon a protestat vehement si a luat rosu, iar dupa joc l-a facut praf pe Oliver: "Are un tomberon in loc de inima!"



Oliver n-a mai arbitrat in Europa de atunci, chiar daca in Anglia a primit partide in fiecare etapa. N-a fost la Mondial si nici n-a prins vreun joc in preliminariile europene pana acum.

Sustinut sezonul trecut de UEFA, Oliver trebuie sa-i multumeasca si lui Alexandru Deaconu pentru faptul ca n-a fost suspendat. Romanul a trecut in raportul de observare al cutremurului de pe Bernabeu ca Oliver a avut dreptate sa dea penalty in finalul nebun al jocului, cand toata lumea astepta prelungirile.