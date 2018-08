FCSB - RAPID VIENA, in direct la PRO TV | Gazonul, marea problema pe National Arena: "Va rezista o repriza"! Duckadam pariaza pe un meci bun al lui Andrei Vlad

PRO TV transmite meciul dintre FCSB si Rapid Viena, joi, de la 21:30.

Helmuth Duckadam a vorbit despre meciul decisiv pentru calificarea in grupele Europa League din aceasta seara. Stelistii trebuie sa intoarca rezultatul din tur, cand au fost invinsi cu 3-1. Dica va introduce in teren jucatorii experimentati si a renuntat la tinerii din primul 11.

"Trebuie sa fim optimisti, speranta moarte ultima. Va fi greu pentru ca Rapid Viena este o echipa care poate marca in deplasare si atunci este nevoie de patru goluri (...) Probabil Coman va juca. Man are un inceput mai slab. Mi se pare ca la acest meci trebuie sa joci cu o echipa mai cu experienta. Cheia va fi in aparare. Daca nu vom lua gol, ne vom califica. Daca vom lua gol, va fi greu", e de parere Duckadam.

FCSB se gaseste in situatia de a-l introduce titular in poarta pe Andrei Vlad, in locul lui Cristian Balgradean, accidentat. Chiar daca s-a vorbit despre lipsa de experienta a portarului stelist, Duckadam considera ca acesta va face un meci bun si cunoaste cheia unei evolutii bune a sa.

"Nu trebuie sa punem presiune pe el, va face o partida buna, e un portar de viitor. Trebuie sa fim mai atenti in aparare si va fi bine", a spus fostul portar al Stelei.

Duckadam este de acord cu decizia lui Dica de a-l pune rezerva de portar pe Balgradean, cu toate ca acesta este accidentat. Antrenorul celor de la FCSB a luat aceasta decizie pentru a nu-l introduce pe Valentin Slabu de la echipa a doua, care are doar 17 ani.

"Asta este. Nu ai cum sa pui rezerva un pusti care nu are experienta. Cu siguranta, daca va trebui sa intre, el o sa aiba emotii foarte mari. E buna decizia cu Balgradean rezerva", a spus Duckadam.

Gazonul, marea problema pe National Arena

Jucatorii ambelor echipe vor fi nevoiti sa joace pe un gazon prost in aceasta seara. Helmuth Duckadam a vizitat stadionul dupa antrenamentul de aseara al celor de la Rapid Viena si a dat verdictul: gazonul rezista o repriza.

"Vor fi probleme, pentru ca gazonul nu este foarte bun. Am fost si aseara, dupa antrenamentul celor de la Rapid Viena si nu arata grozav. Cei care-l ingrijesc dupa antrenamentul oficial al celor de la Rapid Viena, l-au tasat, l-au greblat. Cel putin o repriza va fi bun, a doua va fi o problema", a explicat fostul portar stelist.

Daca gazonul nu-i va ajuta pe stelisti, Duckadam spera intr-o sustinere masiva pe National Arena. "Vor fi cel putin 40.000, ceea ce ar fi extraordinar din punctul meu de vedere. Suporterii sunt al 12-lea jucator si daca vor face atmosfera cum au facut cu Hajduk, le vor da putere jucatorilor", a declarat acesta.