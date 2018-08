FCSB - Rapid Viena, joi, 21:30, in direct la PRO TV | Dica vrea sa duca FCSB in Ghencea: "Nu stiu daca ma mai prinde la Steaua deschiderea stadionului" :))

Dica nu exclude ca FCSB sa joace in viitor pe noul stadion de 60 de milioane de euro care va fi construit in Ghencea.

Are un singur dubiu: nu stie daca va mai fi sau nu antrenor pana la inaugurarea arenei. :)

"De ce sa nu mergem sa jucam acolo? Daca va fi un stadion frumos si patronul decide sa mergem acolo, n-avem nicio problema. Nu stiu daca mai sunt eu antrenor pana atunci. Mai e pana se deschide stadionul nou", a glumit Dica.

Fostul atacant al ros-albastrilor nu a fost chemat de CSA Steaua la ceremonia organizata ieri in Ghencea:

"Nu am fost invitat. Ma bucur ca am facut parte din acea echipa. N-am fost un jucator mare al Stelei, am fost un fotbalist nornal. Ma intreb de ce n-a fost chemat Paraschiv, totusi. El a stat de la juniori pana la 28-29 de ani. Eu ma bucur ca am fost acolo, in echipa, ca am prins meciuri intr-o echipa foarte buna a Stelei".