FCSB - Rapid Viena, joi, 21:30, in direct la PRO TV | FANTASTIC: un jucator de care nu a auzit NIMENI a prins lotul Stelei cu Rapid Viena! Marea surpriza a lui Dica

Incep emotiile pentru stelisti. Maine e meciul cu Rapid Viena. Se pleaca de la 1-3!

Fara titularul Balgradean, Dica il va titulariza in poarta pe pustiul Andrei Vlad (19 ani). Planul B in cazul unor eventuale probleme pentru portarul adus de la Craiova e de neimaginat. Pe banca, rezerva va fi Valentin Slabu! Pustiul nu face parte din planurile primei echipe, dar profita de o regula UEFA care ii interzice lui Ducan (17 ani) sa fie in lot. Ducan e venit la inceputul acestui an la FCSB, astfel ca nu indeplineste regula celor 2 ani obligatorii pe care ar fi trebuit sa-i petreaca in club pentru a intra pe lista B.