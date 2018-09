FCSB poate ramane in iarna fara doi jucatori esentiali! Anuntul facut de Becali: "O echipa ii vrea pe Tanase si Gnohere! Am cerut 15 milioane de euro!" Unde pot ajunge

Gigi Becali poate realiza doua transferuri importante dintr-un foc.

O echipa din Arabia Saudita ii vrea "la pachet" pe Florin Tanase si Harlem Gnohere. Gigi Becali nu ar spune "nu" ofertei arabilor daca va primi 15 milioane de euro in schimbul celor doi.

Deocamdata, au existat doar tatonari din partea arabilor, urmand ca negocierile sa fie demarate in iarna o data cu startul perioadei de transferuri.



"Pe Bizon (n.red. Harlem Gnohere) pot sa iau 6-7 milioane de euro in iarna. Si pe Tanase la fel. Am cerut 15 milioane pe amandoi! Ii vrea aceeasi echipa! E din Arabia", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Patronul FCSB declarase anterior ca se asteapta ca unul sau doi jucatori importanti sa plece in iarna pe 7 milioane: "O sa vand probabil pe 6-7 milioane de euro, dar jucatorii de bani multi nu-i vand".