EXCLUSIV | "Gigi ii da formatia si doarme cu ea sub perna! Sa nu o uite!" Sumudica, FACUT PRAF dupa ce a declarat ca nu poate lucra cu Becali la FCSB

Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe Sumudica.

Marius Sumudica a declarat ca la Vaslui nu i se facea echipa de catre patron, insa Adrian Porumboiu recunoaste deschis ca s-a implicat la echipa si obisnuia sa-i faca schimbarile lui Sumudica.

Porumboiu spune ca Sumudica nu ar avea nicio problema sa lucreze cu Gigi Becali la FCSB din acest punct de vedere.



"De ce face asta, el o stie! Dar pozeaza in ceva ce nu e. Era ascultator si sunt ferm convins ca nu doar de mine. Nu are sens sa spun ca nu s-a intamplat ce s-a intamplat de fapt. Toata lumea o stie, si jucatorii. Gigi ii da formatia si doarme cu ea sub perna. Sa nu o uite pana a doua zi. Eram observator la AC Milan cu Barcelona si Berlusconi l-a chemat pe Galliani si a facut schimbarea. Si era Ancelotti antrenor. Nu e antrenor mare Ancelotti? E unul dintre cei mai mari. Dar stii care e interesul clubului. E o metoda pe care o folosesc toti in toata lumea. Nu il inteleg pe Sumi, chiar nu il inteleg. Trebuia sa treaca peste asta. Au fost antrenori mai mari decat el la Vaslui, mult mai mari si am facut la fel", a declarat Adrian Porumboiu la ProX.