Primii doi jucatori OUT de la FCSB! Pleaca in iarna si si-au gasit deja echipa: un club din Liga 1 a anuntat ca ii vrea

FCSB se va desparti de doi jucatori in iarna. Fotbalistii si-au gasit deja echipa.

Alexandru Stan si Claudiu Belu au fost trecuti pe lista neagra de Gigi Becali si este de asteptat ca cei doi sa plece de la FCSB in perioada de transferuri din iarna.

Cei doi pot reveni la Astra. Dani Coman, presedintele Astrei, a declarat ca va incerca sa-i aduca pe Stan si Belu in iarna, in functie si de pretentiile financiare pe care le va avea Gigi Becali.

"Nu este prima data cand noi repatriem fotbalisti. Este o politica pe care noi am tot adoptat-o in ultimii ani si ne-a iesit. Belu si Stan ne intereseaza, ii cunoastem foarte bine, si vom incerca sa ii aducem la Astra. Acum, ramane de discutat si in ce conditii am putea sa facem aceste transferuri. Dar este clar ca acesti doi jucatori ne intereseaza si exista posibilitatea sa incercam perfectarea celor doua achizitii. Antrenorul nostru ii cunoaste foarte bine", a declarat Dani Coman pentru ProSport.