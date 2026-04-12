La partida cu Oțelul Galați, Ștefan Târnovanu a revenit între buturile campioanei după două luni și jumătate de absență, în timp ce jucătorul U21 titularizat a fost Alexandru Stoian. De asemenea, Mihai Popescu a fost în premieră titular după accidentarea gravă suferită în octombrie.

Mirel Rădoi anunță mai multe schimbări în echipa lui FCSB pe final de sezon

După meci, Mirel Rădoi a anunțat că în etapele rămase din play-out va încerca să titularizeze și alți jucători care au evoluat puțin în perioada recentă. Antrenorul a oferit și patru nume: Siyabonga Ngezana, Octavian Popescu, Mamadou Thiam și Daniel Graovac.

"Sunt foarte mulți jucători care au venit după accidentări și au nevoie de minute. Încercăm să facem lucrul ăsta, dar să putem avea și rezultate. Vor veni meciuri în care vor fi integrați și ceilalți - Siya (n.r - Siyabonga Ngezana), pentru a fi convocat la națională. La fel, și alți jucători.

Tavi Popescu va urma și el, Thiam va intra la un moment dat și el, Graovac va fi din nou prezent. Vom încerca să schimbăm dinamica echipei pentru ca toată lumea să aibă un număr de minute pentru că nu știm ce se va întâmpla la baraj", a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.

FCSB ocupă locul 8, cu 30 de puncte, la doar un punct în spatele primei clasate din play-out, UTA Arad.

În ultimele cinci etape din play-out, FCSB va înfrunta Farul (deplasare), Petrolul (acasă), Csikszereda (deplasare), Unirea Slobozia (acasă) și FC Hermannstadt (deplasare).