BREAKING NEWS: Petrescu DA DE PAMANT cu CFR dupa ce a batut FCSB: "Pierdem tot pana la final daca mai jucam asa! E cel mai slab CFR de cand sunt eu aici! Nici nu dorm la noapte!"

Super Dan si-a luat tare jucatorii dupa victoria cu FCSB!

Doar rezultatul l-a multumit. Prestatia echipei sale l-a lasat masca! Petrescu isi face praf campionii de la Cluj. "E cel mai slab meci de cand sunt eu la Cluj", spune antrenorul CFR-ului.

"Singurul lucru pozitiv e rezultatul. Foarte nemultumit de toti jucatorii si de mine, cred ca n-am pregatit bine acest meci. Am jucat ca Barcelona cu Gaz Metan, trebuia sa fie 10-0. Azi pierdeam cu 5-2 sau 5-3 daca nu era Arlauskis. Ma ingrijoreaza acest lucru. De cand sunt eu la echipa, echipa nu avea ocazii cu FCSB, dar nu avea nici FCSB. Nici nu dorm la noapte.Sunt foarte ingrijorat. N-am vazut echipa asta asa slaba de cand sunt eu la CFR. E cel mai prost meci de cand sunt eu la CFR. Foarte nemultumit sunt!

Nici cu Sevilla n-am patit asa ceva. N-am reusit sa-i fac sa inteleaga ce greu e meciul, asa cred. N-avem program incarcat, jucam in fiecare weekend. Daca jucam asa, pierdem 7 meciuri! Sunt foarte ingrijorat. Stau de dimineata pana seara, echipa n-a putut nimic. Mi-au placut cei care au intrat, atat. Singurii pe care i-am remarcat sunt cei care au intrat pe teren din postura de rezerve. Am fost moi, n-am fost agresivi, pragmatici. Eram convins ca o sa luam gol la ultimul corner, FCSB merita cel putin un egal.

E prima oara de cand sunt eu la CFR cand FCSB e mai buna. Azi au fost mai buni ei. Pe unii dintre jucatori, foarte multi, nu i-am vazut asa niciodata. Nu vreau sa ma repet: Arlauskis, cat a lucrat cu mine, a facut-o excelent. Are contract pana in 30 iunie. El va juca pana i se termina contractul. E portar foarte bun si va juca. Ar fi extraordinar sa-l prelungim pana la finalul campionatului, ar fi si mai bine sa-l tinem 3-4 ani. Dar nu pun presiune, are si el o varsta. Tucudean are si el pana pe 30 iunie contract, mingea e la ei, ei trebuie sa decida!", a spus Petrescu la Digisport.

CFR are 7 puncte avans in fata FCSB cu 7 etape ramase de disputat in playoff.