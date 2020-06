BREAKING NEWS: Duckadam si-a DAT DEMISIA de la FCSB!!! CUTREMUR in ziua meciului cu CFR

Helmuth Duckadam a renuntat la functia de presedinte de imagine pe care o avea la FCSB!

Duckadam spune ca patronul si-ar fi dorit sa-l concedieze inca de acum 3 saptamani, dar ca a revenit asupra deciziei. Eroul de la Sevilla a ajuns insa la un salariu ridicol dupa ce Becali a taiat costurile dupa intrarea in starea de urgenta. Duckadam a ramas fara 80% din venituri si a ajuns la un salariu de 2000 de lei!

"Am avut multe ezitari pana sa iau aceasta hotarare. E mai onorabil sa astepti demisia decat sa fii dat afara. Acum 3 saptamani m-a sunat domnul Argaseala ca vrea sa ne despartim, apoi a vorbit cu domnul Becali care a zis sa ma lase in continuare. Tot la sugestia patronului, probabil, a venit si telefonul legat de despartire. M-am simtit marginalizat. Nu am fost chemat la testul pentru coronavirus, probabil nu se bazau pe mine. Veneam la emisiuni, comentam meciurile amicale, dar nu am fost luat niciodata in cantonament. Nu m-am simtit important decat in momentul in care era Ilie Stan antrenor. El ma mai consulta, am fost si cu echipa in cantonament", a spus Duckadam la Digisport.

Duckadam spune ca a incercat sa ia legatura cu Becali pentru a-i multumi de colaborare, insa n-a reusit sa discute decat prin intermediul lui Argaseala cu patronul.

"Am vrut sa-i multumesc, au fost totusi 10 ani in care am fost acolo. Nu se schimba nimic in discursul meu. Eu raman alaturi de acest club, tot ce am spus pana acum ramane valabil! Probabil si cei care ma faceam sclav si spuneau ca vorbesc pentru ca sunt pe statul de plata al lui Becali o sa taca acum. Convingerile mele nu se schimba", a comentat Duckadam.