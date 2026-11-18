„PROTEVELION este unul dintre formatele care au devenit o tradiție pentru publicul nostru, un reper al nopții dintre ani și un motiv în plus pentru care familiile și prietenii aleg să fie împreună în fața televizorului. Știm că așteptările sunt mari de la un an la altul și tocmai de aceea ne dorim să păstrăm ceea ce face acest format atât de îndrăgit: spectacolul, muzica, umorul și surprizele, dar să venim de fiecare dată cu elemente noi, care să țină publicul aproape. În ediția PROTEVELION 2027, cei de acasă pot vedea un mix de momente spectaculoase, întâlniri inedite și multă comedie, într-un ritm de petrecere care să ne aducă pe toți împreună la trecerea dintre ani. Ne dorim ca telespectatorii să râdă, să se bucure și să înceapă 2027 cu energia bună pe care doar o astfel de petrecere o poate aduce”, spune Unai Iparragirre, Programming Director PRO TV.

Anul acesta petrecerea are parte și de… „musafiri nepoftiți”: Oprișan și Drăcea vor veni la PROTEVELION pregătiți să observe, să comenteze și să... taxeze invitații.