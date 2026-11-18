„Marius Corbu poate deveni fotbalistul anului în România” , au titrat cei de la Nemzetisport. „Mijlocașul Marius Corbu, care are deja două selecții la naționala de seniori a României, se numără printre candidații la premiul pentru cel mai bun fotbalist român al anului 2026” , au scris jurnaliștii maghiari despre fotbalistul cotat la 1,7 milioane de euro , care a strâns 12 apariții și trei goluri în actualul sezon de campionat.

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Debut la națională sub comanda lui Gică Hagi

Marius Corbu a debutat sâmbătă pentru România, în victoria 2-1 cu Polonia, iar marți seară, Gică Hagi l-a introdus pe teren și în meciul cu Bosnia și Herțegovina (1-2), din Liga Națiunilor.

Corbu are 25 de apariții pentru Ferencváros în sezonul 2026–2027, dintre care 23 ca titular. A înscris cinci goluri și a oferit o pasă decisivă. Trei dintre goluri au venit în campionatul Ungariei, unde a început din primul minut toate cele 12 meciuri în care a jucat, iar celelalte două în preliminariile Europa League.

Potrivit citată notează că lista nominalizaților nu se află numai Corbu, ci și alți jucători cu pașaport maghiar sau istoric în prima ligă vecină, precum Adrian Rus, actual campion cu Universitatea Craiova, și portarul Otto Hindrich, devenit titularul naționalei în actuala campanie.