Ammar Ramadan, jucătorul ”fabulos” pe care Bogdan Apostu i l-a propus lui Gigi Becali și care este dorit și la Slavia Praga, are șanse să ajungă la FCSB în iarnă.

Gigi Becali: ”Sirianul vrea salariu mai mult de 400.000 de euro!”

Totul depinde de felul în care se vor încheia negocierile care sunt încă în desfășurare.

Gigi Becali a dezvăluit ce comision cere impresarul sirianului Ammar Ramadan, fotbalistul așteptat să ajungă la FCSB în perioada de transferuri de iarnă. Finanțatorul roș-albaștrilor susține că agentul s-a inspirat din transferul lui Aymen Boutoutaou și solicită 350.000 de euro pentru efectuarea transferului.

De altfel, și fotbalistul cere un salariu mai mare de 400.000 de euro, sumă pe care o încasează în acest moment la Dunajska Streda.

”Adică ei acuma bine se, bă, se combină, te doare capul cu ei. N-am eu încredere în ei deloc. Se combină între ei. 'Spune-i tu așa. Lasă că-i spun eu așa. Ăla-i bun. Ăla nu-i bun', ca să ciupească, împart.

Ești impresar. Noi suntem trei. Îl păcălim pe Becali de 200.000. Împărțim câte 70.000 la mișto. 'Alo, da!' și cutare, pac 70.000. Înțelegi tu? Păi da, dar nu merge așa, că nici eu nu mai sunt. Acuma trebuie să repar, pentru că acuma toți...

Sirianul vrea de exemplu exact 350.000, cât a vrut impresarul lui Boutoutaou. Salariu are 400.000, vrea mai mult aici. S-au învățat! Acum trebuie să îi dezvăț, e greu”, a spus Gigi Becali.