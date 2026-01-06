FCSB a început anul în forță, reunindu-se pe 4 ianuarie pentru stagiul de pregătire din Turcia. În timp ce roș-albaștrii trag tare la antrenamente înaintea amicalului de gală cu Beșiktaș, programat vineri, 9 ianuarie, finanțatorul echipei a făcut o analiză valorică a lotului.



În ciuda vedetelor pe care le-a strâns la echipă, Gigi Becali a pus eticheta de „cel mai util” pe David Miculescu. Fotbalistul cotat la 2,5 milioane de euro a devenit un pilon de neînlocuit în viziunea latifundiarului, tocmai datorită polivalenței sale. Miculescu, care poate evolua atât ca aripă dreapta, cât și ca atacant central sau aripă stânga, a strâns deja 29 de meciuri în actuala stagiune, fiind esențial în campania europeană.



„Eu vreau un om în plus în atac. Miculescu joacă și mijlocaș și fundaș și bandă și atacant. E prea bun, câștigă dueluri, aleargă mult. E cel mai valoros, adică e cel mai util echipei FCSB. E greu să joci fără el în Europa”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.



Avertisment pentru extreme



Patronul campioanei a subliniat că diferența dintre Miculescu și alți jucători de profil ofensiv este disponibilitatea la efort pe faza defensivă.



„Ca sa vezi valoarea lui, trebuie să vezi cum te ajută, să simți ajutorul lui din teren. Eu simt ajutorul lui, nu-l văd nici eu, dar îl simt în teren. Face foarte bine ambele faze, asta îmi place cel mai mult. Și el, și Bîrligea. Doar că el e atacant central. Dar dacă în bandă nu faci apărarea, în Europa te distrug ăia”, a mai spus Becali.



FCSB va reveni în competițiile oficiale pe 16 ianuarie, când va întâlni FC Argeș la Mioveni, în etapa a 22-a din SuperLiga, partidă în care Miculescu este așteptat să fie titular.

