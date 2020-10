FCSB nu are timp de odihna! Ce se intampla cu "ros-albastrii" in aceasta perioada in care Liga 1 este in pauza pana pe 17 octombrie

FCSB a castigat meciul cu Dinamo, scor 3-2, desi cei mai multi dintre jucatori abia isi revenisere dupa infectarea cu noul coronavirus.

"Ros-albastrii" s-au dezlantuit pe teren la finalul unui joc spectaculos in care au condus cu 2-0, dar s-au vazut egalati, reusind golul victoriei dupa ce arbitrul a dictat lovitura de la 11 metri.

Dupa meci, fotbalistii lui Toni Petrea au primit doua zile libere, iar astazi ei se vor intoarce la antrenamente, potrivit AntenaSport, in ciuda faptului ca Liga 1 este pe pauza pana pe 17 octombrie, datorita meciurilor echipei nationale.

Jucatorii de la FCSB nu primesc prea multe zile de pauza, multi dintre ei odihnindu-se in saptamanile trecute, in care au fost acasa, infectati cu noul coronavirus.

Acum, preparatorul fizic al echipei, Thomas Neubert, isi propune sa puna echipa pe picioare pana la reluarea campionatului. Acesta trebuie sa lucreze pentru a-i readuce pe sportivi la forma fizica de la inceputul sezonului, dinainte de pauza fortata in care au intrat cei mai multi dintre ei.

In a 7-a etapa a Ligii 1, dupa pauza cauzata de meciurile Romaniei, FCSB va juca pe terenul celor de la Academica Clinceni. In acest moment, "ros-albastrii" sunt pe locul 2 in clasament, la egalitate de puncte (12) cu CFR Cluj si la 6 puncte de liderul Universitatea Craiova.