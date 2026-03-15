FCSB joacă azi pe teren propriu, de la ora 20.30, prima partidă din play-out, contra ultimei clasate, Metaloglobus. Campioana en-titre are ca obiectiv locul 7 și pătrunderea în Conference League din barajele de la finalul campionatului.

Cum poate arăta FCSB în meciul cu Metaloglobus

Matei Popa – Crețu, Duarte, Dawa, Radunovic – Lixandru – Cisotti, Olaru, Tănase- Bîrligea, Miculescu

FCSB - Metaloglobus | Provocare pentru Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, idol al suporterilor campioanei României, a acceptat o adevărată provocare lansată de nașul său, Gigi Becali, omul cu banii de la gruparea roș-albastră. Din postura de campioană în Superliga României, FCSB a ajuns să aspire acum la locul 7. Ce înseamnă ținta pentru Mirel Rădoi, care ultima dată a fost tehnician la Universitatea Craiova?

Rădoi a dezoltat subiectul. 'Vin într-un moment în care e clar că situația echipei nu e cea mai fericită. Dar pentru mine este o provocare. Am acceptat această provocare nu doar din punct de vedere profesional, ci și emoțional.

Pentru că nu am fost de acord cu ideea că această echipă, cu acești jucători, poate să fie în play-out și să rateze cumva și un baraj pentru participarea în Conference League. Și atunci pentru mine să vin la FCSB este o provocare. Am zis că dacă în postura de antrenor m-am întors a doua oară la Craiova nu ar fi corect să nu mă întorc și aici în momentul în care mi s-a cerut ajutorul. În acest sezon, o calificare în Conference League ar fi ca și câștigarea unui trofeu. Ținând cont de situația în care suntem acum', a spus Mirel Rădoi.