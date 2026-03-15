FCSB - Metaloglobus | Rădoi. Mirel Rădoi. De ce susține că e o provocare pentru el funcția de antrenor al campioanei României

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB, provocare pentru Mirel Rădoi!

TAGS:
FCSBMirel RadoiSuperliga Romanieifcsb - metaloglobusProvocare
Din articol

FCSB joacă azi pe teren propriu, de la ora 20.30, prima partidă din play-out, contra ultimei clasate, Metaloglobus. Campioana en-titre are ca obiectiv locul 7 și pătrunderea în Conference League din barajele de la finalul campionatului. 

Cum poate arăta FCSB în meciul cu Metaloglobus

  • Matei Popa – Crețu, Duarte, Dawa, Radunovic – Lixandru – Cisotti, Olaru, Tănase- Bîrligea, Miculescu

FCSB - Metaloglobus | Provocare pentru Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, idol al suporterilor campioanei României, a acceptat o adevărată provocare lansată de nașul său, Gigi Becali, omul cu banii de la gruparea roș-albastră. Din postura de campioană în Superliga României, FCSB a ajuns să aspire acum la locul 7. Ce înseamnă ținta pentru Mirel Rădoi, care ultima dată a fost tehnician la Universitatea Craiova?

Rădoi a dezoltat subiectul. 'Vin într-un moment în care e clar că situația echipei nu e cea mai fericită. Dar pentru mine este o provocare. Am acceptat această provocare nu doar din punct de vedere profesional, ci și emoțional.

Pentru că nu am fost de acord cu ideea că această echipă, cu acești jucători, poate să fie în play-out și să rateze cumva și un baraj pentru participarea în Conference League. Și atunci pentru mine să vin la FCSB este o provocare. Am zis că dacă în postura de antrenor m-am întors a doua oară la Craiova nu ar fi corect să nu mă întorc și aici în momentul în care mi s-a cerut ajutorul. În acest sezon, o calificare în Conference League ar fi ca și câștigarea unui trofeu. Ținând cont de situația în care suntem acum', a spus Mirel Rădoi.

  • Antrenament fcsb cu mirel radoi antrenor 10032026 30
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mirel Rădoi, cu staff-ul său la FCSB

Mirel Rădoi a fost, marți, instalat oficial în funcția de antrenor principal, rămasă vacantă după demisia lui Elias Charalambous de la sfârșitul săptămânii trecute. Contractul său este valabil până la finalul actualului sezon competițional. Stafful tehnic condus de Mirel Rădoi va fi format din antrenorii secunzi Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, antrenorul cu portarii Robert Tufiși, preparatorul fizic Horațiu Baciu și analistul video Denis Rădoi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
ARTICOLE PE SUBIECT
Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”
Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”
"Ceva special!" Mirel Rădoi a recunoscut sincer înainte de FCSB - Metaloglobus. Ce îl va 'mișca'
"Ceva special!" Mirel Rădoi a recunoscut sincer înainte de FCSB - Metaloglobus. Ce îl va 'mișca'
Câți spectatori va avea FCSB la debutul lui Mirel Rădoi! Gigi Becali va avea o surpriză
Câți spectatori va avea FCSB la debutul lui Mirel Rădoi! Gigi Becali va avea o surpriză
ULTIMELE STIRI
Manchester United - Aston Villa 1-1, pe VOYO acum. Duel de top pentru Champions League
Manchester United - Aston Villa 1-1, pe VOYO acum. Duel de top pentru Champions League
Cristi Borcea face praf o echipă din play-off: ”Dacă ajungeți în Europa vă faceți rău de tot de râs”
Cristi Borcea face praf o echipă din play-off: ”Dacă ajungeți în Europa vă faceți rău de tot de râs”
FCSB - Metaloglobus | Marele avantaj al lui Mirel Rădoi: "Îi cunosc"
FCSB - Metaloglobus | Marele avantaj al lui Mirel Rădoi: "Îi cunosc"
Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta
Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta
Cine a câștigat ÎN ULTIMA SECUNDĂ Turneul celor Șase Națiuni la rugby!
Cine a câștigat ÎN ULTIMA SECUNDĂ Turneul celor Șase Națiuni la rugby!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Verdictul specialistului după ce Chivu a fost eliminat în Inter - Atalanta

Verdictul specialistului după ce Chivu a fost eliminat în Inter - Atalanta

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”



Recomandarile redactiei
Cristi Borcea face praf o echipă din play-off: ”Dacă ajungeți în Europa vă faceți rău de tot de râs”
Cristi Borcea face praf o echipă din play-off: ”Dacă ajungeți în Europa vă faceți rău de tot de râs”
FCSB - Metaloglobus | Marele avantaj al lui Mirel Rădoi: "Îi cunosc"
FCSB - Metaloglobus | Marele avantaj al lui Mirel Rădoi: "Îi cunosc"
Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta
Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta
Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”
Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”
Georgina Rodriguez a strălucit la Roma fără Ronaldo și fără copii: ”Wow, ce divă! / Gio, ești uimitoare”
Georgina Rodriguez a strălucit la Roma fără Ronaldo și fără copii: ”Wow, ce divă! / Gio, ești uimitoare”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj 
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!