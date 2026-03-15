"Ceva special!" Mirel Rădoi a recunoscut sincer înainte de FCSB - Metaloglobus. Ce îl va 'mișca'

Mirel Rădoi a fost întrebat de reporterul Pro TV, Cristi Pintea, dacă are emoții înaintea meciului cu Metaloglobus, în contextul revenirii în funcția de antrenor la echipa sa de suflet. Fostul internațional a dus discuția către o latură emoțională în privința interacțiunii cu fanii FCSB-ului. Rădoi a fost unul dintre cei mai iubiți jucători ai roș-albaștrilor după 1989.

Transferat de la Electroputere Craiova, fostul fundaș central le-a intrat rapid la inimă fanilor prin spiritul său de sacrificiu și prin polivalența sa. Lider în vestiar, Rădoi a ajuns să joace mult timp și în prima reprezentativă.

"Emoții nu am, ceva special: poate între mine și suporteri, în schimb, că revin pe bancă, nu am emoții, abia așteptam. Să schimbăm ceva radical? E greu! La fel de bine vor fi situații în care vor fi multe necunoscute pentru ei. Va fi partidă unde și adversarul ne va pune probleme. Trecem de la educare, explicații...

Mai avem să ajungem la perfecțiune. Partida nu va fi ușoară, vor fi momente când vom fi în dificultate până vor înțelege exact ceea ce vrem", a declarat Rădoi, într-o conferință de presă.