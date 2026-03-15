La finalul sezonului regulat, după eșecul cu U Clui, Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia de la FCSB în urma ratării play-off-ului.

Mirel Rădoi aduce o mare schimbare la FCSB

În locul celor doi a fost numit pe banca tehnică a roș-albaștrilor Mirel Rădoi, care a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon.

Odată cu venirea lui Rădoi, va apărea și o schimbare importantă la FCSB. Fostul selecționer al echipei naționale vrea să implementeze un sistem cu doi atacanți, cu David Miculescu sau Mamadou Thiam alături de Daniel Bîrligea.

De altfel, Gigi Becali a dezvăluit recent că Rădoi i-a mărturisit că va continua cu Matei Popa în poartă, în locul lui Târnovanu.

”Așa vede el, 4-4-2. După aia, va schimba în 4-3-3, 4-3-1-2. El a zis că atacanții vor fi Bîrligea și David Miculescu. Ori David Miculescu, ori Thiam.

M-a întrebat ce a jucat Thiam contra lui U Cluj. I-am zis că în bandă. A zis: 'Greșit, nașule, ți-am mai spus! Thiam este numai atacant!'.

Eu i-am zis că aș vrea ca jucătorul U21 să fie ori portar, ori fundaș. El a zis: 'Logic, copilul ăsta (n.r - portarul Matei Popa) nici n-a greșit până acum. Dacă și-a făcut treaba bine, nu e logic să avem avantajul ăsta, iar portarul să fie U21?'", declara recent Gigi Becali.

Cum poate arăta FCSB în meciul cu Metaloglobus