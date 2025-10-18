Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 34, prin Florin Tănase, care a transformat un penalty obținut de Bîrligea, însă Metaloglobus a întors rezultatul în actul secund, prin reușitele semnate de Ubbink și Huiban.

După meci, Gigi Becali a fost revoltat de prestația echipei sale și a pus evoluția slabă a roș-albaștrilor pe seama faptului că jucătorii nu mai sunt motivați deoarece au primit primele pentru calificarea în faza principală Europa League.

Becali le-a reproșat jucătorilor că, în loc să pună presiune la poarta adversă după ce Metaloglobus a trecut în avantaj, roș-albaștrii au jucat ”la mișto”.

”A fost posibil pentru că le-am dat prime vreo trei milioane de euro, au luat prime câte 200, 100, 300 de mii de euro. Ăsta este fotbalistul în România. Dacă omul ia bani, ce să mai joace. Eu asta cred, eu știu.. altceva ce să zic? Ce poți să zici când ești condus de Metaloglobus.

Aia e mingea lui Târnovanu. S-a întâmplat, a dat 11 metri, 2-1, bă, dar în minutul 50 și ceva, dar după aia, să nu mai pasezi, să nu te miști pe teren, să nu mai câștigi dueluri, nu mai înțeleg nimic. Aveam 1-0, George Popescu (n.r Octavian Popescu) pas lui Olaru, Olaru lui, pasau de la unul la altul. Miștocăreală!

Jucați, mă, fotbal, dați al doilea gol, ei jucau miștocăreală, miuța, de la unul la altul în doi metri ‘ia-o tu, dă-mi-o mie, dă-mi-o înapoi, ia-o tu, ia-o înapoi’. Nu pot să îmi dau seama ce se întâmplă. Problema e că nu ne mișcăm pe teren, nu pasăm! Nu știu de ce, bani au câștigat, poate s-au săturat oamenii. Le ajunge cât au câștigat, nu pot să îmi dau seama. Radunovic, nimic! Olaru, toate la adversar”, a spus Gigi Becali la Digisport.

