Cine este Stefan Pirgic, fotbalistul pe care Gigi Becali vrea să îl transfere la FCSB

Indiferent de deznodământul partidei de pe ”Arcul de Triumf”, FCSB vrea să se întărească pentru următoarea stagiune astfel încât să nu repete rușinea din acest sezon în care nu a reușit să se califice în play-off.

Gigi Becali face deja primele mutări. Baba Alhassan va părăsi echipa, iar Mihai Popescu va semna prelungirea contractului cu FCSB. De altfel, Siyabonga Ngezana este aproape să semneze și el un nou contract cu FCSB.

Se pregătesc și noi transferuri. Presa din Serbia a dezvăluit că FCSB a făcut o ofertă pentru mijlocașul Stefan Pirgic, un jucător de 23 de ani care evoluează la Zeleznicar Pancevo, echipa care a încheiat pe locul patru în Serbia.

”O ofertă concretă a fost trimisă la adresa clubului din Pancevo de către FCSB. Fosta rivală europeană a Stelei Roșii din sezonul recent încheiat a oferit condiții de transfer mai mult decât corecte. Pirgic ar putea deveni una dintre cele mai scumpe transferuri din istoria lui Zeleznicar Pancevo”, a scris MozzartSport.

În acest sezon, Pirgic și-a făcut apariția în 34 de meciuri în campionatul Serbiei și a înscris patru goluri și a oferit trei pase decisive.

800.000 de euro este cota de piață a lui Stefan Pirgic, potrivit Transfermarkt.

Pirgic a început fotbalul la FK Rad, iar de-a lungul timpului a trecut prin academiile celor de la Steaua Roșie, Partizan și Vozdovac.

Pirgic a debutat la seniori la Smederevo, iar după doar câteva luni a ajuns liber de contract la Vozdovac, iar mai apoi la Zeleznicar Pancevo.