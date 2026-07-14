De neoprit în Asia! Fostul atacant din Bănie a făcut spectacol în fața fostului rival de la FCSB

Zhejiang Professional s-a impus cu scorul de 3-2 în duelul cu Qingdao Hainiu , partidă contând pentru etapa a 18-a a campionatului. Mitriță a avut o nouă evoluție de zile mari și a contribuit decisiv la succesul echipei sale. Românul a deblocat tabela în minutul 24, cu o lovitură de cap, și i-a pasat decisiv lui Marko Tolic pentru 2-0, în minutul 50.

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În tabăra oaspeților, Malcom Edjouma a fost trimis pe teren din primul minut. Fostul fotbalist al FCSB a avut un randament bun la rândul său. Mijlocașul francez a livrat o pasă decisivă în minutul 58 și a înscris golul al doilea al formației sale în minutul 71.

La finalul confruntării, specialiștii Sofa Score i-au acordat lui Alexandru Mitriță nota 9,1 pentru evoluția sa, confirmând statutul său incontestabil la echipa asiatică. Cifrele atacantului de 31 de ani în actuala stagiune se ridică la patru reușite și șapte assist-uri în doar 13 meciuri disputate pentru Zhejiang.

Potrivit portalului Transfermarkt, valoarea de piață a internaționalului român este estimată în prezent la 3,5 milioane de euro.