Dani Coman a dezvăluit că înainte de a ajunge la Hermannstadt, a avut posibilitatea să intre în administrația unor cluburi cu pretenții din Superliga.

Dani Coman a dezvăluit că a fost ofertat de Gigi Becali

Fostul portar și actualul președinte al celor de la FC Argeș susține că a fost ofertat chiar și de FCSB, însă, deși spune că s-ar fi descurcat să gestioneze relația cu Gigi Becali, ar fi fost necesare niște compromisuri pe care nu a fost dispus să le facă. De altfel, Dani Coman a spus că trecutul său la Rapid ar fi fost un impediment în calea unei posibile colaborări cu Gigi Becali.

”Am mers la Sibiu deși câștigasem campionat, Supercupă cu Astra, jucasem în cupele europene, primăvara europeană... Aveam oferte de la trei cluburi importante din Superliga. Nu mai discutăm (n.r. de nume), dar erau trei cluburi importante.

(n.r. Dacă FCSB l-a ofertat vreodată) Da! Da... Cu domnul Becali sunt convins că aș fi putut lucra, dar n-aș fi putut eu la FCSB. Sau... depinde de ceea ce îți dorești. Dacă vrei să faci compromisuri, poți lucra cu oricine. Dar dacă eu nu sunt fericit într-un loc, nu stau. 100% n-aș fi fost fericit acolo.

N-aș fi putut, nici nu are rost să discutăm. Nu o să fiu niciodată... Nici dacă asta ar fi singura cană de pe pământ (n.r. ridică o cană de pe masă). Viața mă poate duce oriunde, dar nu există! Nu”, a spus Dani Coman, conform Iamsport.

Dani Coman, în conflict cu Gigi Becali

Între timp, între Dani Coman și Gigi Becali au apărut unele neînțelegeri cauzate de transferul ratat al lui Mario Tudose la FCSB.

Inițial, patronul de la FCSB anunțase un acord cu FC Argeș în privința jucătorului.

Printr-o ”românească”, cele două cluburi urmau să o păcălească pe Benfica Lisabona, care deține 50% din drepturile jucătorului. Becali le-a propus piteștenilor să facă o ofertă oficială de 400.000 de euro, astfel încât Benfica să încaseze doar jumătate din această sumă.

Ulterior, ar fi urmat ca FCSB să mai ia un jucător de la FC Argeș, pe 600.000 de euro de această dată, astfel încât, în total, formația din Trivale să se aleagă cu 800.000 de euro, iar Benfica doar cu 200.000. După ce Becali anunțase acordul cu Dani Coman, piteștenii și-au ridicat pretențiile financiare, iar transferul a picat.

