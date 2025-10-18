FCSB traversează un sezon de coșmar! Deja, vorbim despre o certitudine. Pentru că, în vară, când echipa „scârțâia“ vizibil, s-a tot spus că reglajele se vor face din mers și că, odată cu trecerea etapelor, Bîrligea și compania își vor reveni.

Între timp, etapele au tot trecut, vom ajunge, în curând, la jumătatea sezonului regulat și FCSB nu numai că nu și-a revenit, dar criza ei s-a adâncit chiar! Dovadă și locul ocupat în clasament: 12!

Iar sâmbătă, FCSB a „reușit“ să piardă și cu ultima clasată Metaloglobus, scor 1-2. Cu acest prilej, echipa admiratorului lui Gigi Becali a obținut prima victorie din istoria ei în Superliga noastră.

La meciul de la Clinceni a asistat și fostul selecționer, Anghel Iordănescu (75 de ani). La ieșirea de pe stadion, acesta cu greu și-a găsit cuvintele, când a fost întrebat despre FCSB.

„Jocul lor din repriza a doua... de neînțeles! Mai sunt însă multe etape și FCSB are un lot bun. Eu cred că va fi în play-off, când se va trage linie și se va încheia sezonul regulat“, a spus „Generalul“.

